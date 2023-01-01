Roundcube webmail 是一個基於瀏覽器的多語言 IMAP 用戶端，具有類似應用程式的使用者介面。它提供了您期望從電子郵件用戶端獲得的全部功能，包括 MIME 支援、通訊錄、資料夾操作、訊息搜尋和拼字檢查。

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