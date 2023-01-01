RIT myCourses

羅徹斯特理工學院成立於 1829 年，是一所私立男女同校大學，設有九個學院，強調職業教育和體驗式學習。校園佔地 1,300 英畝，位於紐約州第三大城市羅徹斯特郊區。 RIT 在東歐、杜拜和中國也設有國際分公司。

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