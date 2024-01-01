替代項 - Riskified

Adloox

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Adloox 是歐洲領先的獨立廣告驗證和洞察平台。自2009 年以來，Adloox 一直在開發最先進的專有技術，以確保包括廣告商、代理商和其他買方技術在內的所有客戶免受最複雜類型的廣告欺詐，同時確保廣告可見、有影響力和在品牌安全的環境中交付。透過提供無與倫比的透明和精細數據，Adloox 使客戶能夠優化其支出效率並最大化其數位媒體投資的價值。以服務為文化核心，客戶應將 Adloox 視為其現有團隊的延伸，為企業的整體策略目標做出貢獻。 Adloox 涵蓋全球所有市場，在巴黎、倫敦和紐約設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.adloox.com