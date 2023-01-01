替代項 - RhetorAI

UX Metrics

uxmetrics.com

在 UX Metrics，我們的使命是讓每個人都可以使用線上用戶研究工具。我們用戶友好的平台旨在成為市場上最簡單的卡片分類和樹測試工具，同時不影響強大的功能。無論您是使用者體驗研究員、設計師、產品經理，還是只是熱衷於了解使用者行為，使用者體驗指標都適合您。讓我們與眾不同的是我們對簡單性和經濟性的承諾。我們相信進行使用者研究不應該很複雜或昂貴。 透過 UX Metrics，您無需成為經驗豐富的 UX 研究人員即可進行研究並獲得明確的結果。我們直覺的介面和逐步指導確保即使是初學者也可以輕鬆地完成整個過程。但不要被我們用戶友好的方法所迷惑——UX Metrics 是一個強大的工具，也適合專家研究人...