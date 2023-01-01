替代項 - RhetorAI
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可協助您在一個地方儲存、分析和協作進行使用者研究，從而輕鬆查看模式、發現客戶見解並決定下一步該做什麼。我們的客戶包括波士頓顧問集團、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
Marker.io
marker.io
報告錯誤不應該是一件複雜的事情。將客戶和同事的網站回饋輸入您最喜歡的錯誤追蹤器，而不會讓開發人員發瘋。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用行動應用程式和超過 10 萬名熱切的參與者來有效捕捉即時視訊並輕鬆獲得見解…
Maze
maze.co
很棒的產品建立在良好的習慣之上。 使產品發現持續不斷。利用整個團隊可以收集、使用和採取行動的使用者洞察來驗證整體和日常產品決策。
Prolific
prolific.co
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
User Interviews
userinterviews.com
從我們超過 450,000 名經過審查的消費者和專業人士的受眾中招募用戶，或引入您自己的受眾並為任何類型的用戶體驗研究建立參與者資料庫。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一個針對即時網站的免費網站回饋工具，就像針對靜態網站的 InVision 一樣。您可以在即時網站或臨時連結上獲得客戶的回饋和團隊的輸入。它使您能夠編輯即時網站、與團隊成員共享 Web 專案、在上下文評論中標記它們並接收相關回饋。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 透過其多功能回饋平台幫助您的企業在客戶回饋的幫助下建立更好、更成功的產品和服務。在產品開發生命週期中收集使用者回饋。免費試用。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
在數據的支持下打造更好的數位體驗。 使用我們的專業用戶研究工具套件快速輕鬆地測試從網站架構到設計原型的任何內容。
Userbrain
userbrain.com
只需幾分鐘即可設定您的第一個用戶測試，數小時內即可獲得第一個結果。 Userbrain 是您找出什麼對您的產品有效、什麼無效的快速通道。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Respondent Researcher
respondent.io
將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在透過改變遊戲規則的生成式人工智慧洞察來擴展定性研究，是世界上最受歡迎的市場研究工具的所在地。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Respondent Participant
respondent.io
將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
Kraftful
kraftful.com
Kraftful 為您提供使用者回饋的深入人工智慧分析，以了解使用者的需求以及如何讓您的產品令人愉悅。
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Netigate
netigate.net
Netategate 為客戶和員工的回饋提供全面的解決方案。獲得可行的見解並做出數據驅動的決策。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
Sticky
tobii.com
Want to get a better return on your marketing investment? Sticky by Tobii is an online eye tracking software and survey tool that analyzes how your creative designs are being received by your target audience, on the devices they use the most. See the impact of ads, packaging, and videos on real peop...
SenseCheck
sensecheck.com
The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...
PrepsUs
prepsus.io
User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes
Parative
parative.com
Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...
OpenQ
openq.co
OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...
Digsite
digsite.com
Digsite 一直是線上品質的專家，但我們知道需要更廣泛的解決方案才能滿足客戶不斷增長的多樣化需求。該解決方案需要成為一個更流暢和整合的平台，用於定性迭代和定量驗證。我們著手建立一個用於定性迭代和定量驗證以及樣本的整體整合平台，以便您可以重新聯繫參與者並獲得高品質的回應。我們想要一個解決方案，使您能夠自己完成整個研究，但如果您意識到需要幫助或想要轉向更複雜的方法，則可以按需提供支援和諮詢服務。您可以靈活地回應團隊的需求，而無需中途更換供應商或平台。透過 Digsite Sprints，參與者可以標記概念、對想法進行投票，並透過照片和影片甚至即時互動視訊訪談分享經驗。透過 Digsite Pu...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Conversion Crimes 是改善使用者體驗並增加網站或應用程式轉換的最快、最簡單且最經濟的方法。讓真實的人向您展示問題所在以及原因 - 通過可訪問且負擔得起的可用性測試 - 這樣您就可以修復它。
Chatty Insights
chattyinsights.com
以客戶為中心的決策的真相來源之一。收集並分析來自客戶回饋、訪談等的見解。
BuildUX
buildux.com
BuildUX 是同類首個綜合性 SaaS 平台，使用戶體驗負責人、架構師、研究人員、設計師和產品決策者能夠共同創造更好、更快的使用者體驗策略。透過我們的第一個直覺工具Persona Mapper，我們使UX 團隊能夠在單一視圖中創建、呈現和比較最多10 個用戶角色，圍繞角色調整產品團隊，透過對不同角色的比較分析來提取見解，從而對產品做出明智的決策功能優先順序和設計。
UXTesting
uxtesting.io
UXTesting 旨在為開發人員、設計人員和管理人員提供行動測試工具和使用者行為分析。
UserPeek
userpeek.com
UserPeek 成為進行遠端可用性測試的強大工具，提供了一個記錄各種產品的真實使用者體驗的平台。這個直覺的工具提供了未經過濾的使用者旅程視圖，其先進的標記和註釋功能使其更加有效，簡化並加速了使用者體驗評估。 UserPeek 的一個顯著特點是其多元化且包容性的測試人員小組，經過精心策劃，以反映廣泛的目標人群。這使得能夠全面了解使用者行為和偏好。為了優化使用者測試效率，UserPeek 包括自動語音到文字轉錄功能，可以立即理解使用者回饋。 UserPeek 獨特的精彩片段功能可讓使用者使用使用者測試影片中的關鍵剪輯製作引人注目的簡報，從而促進關鍵使用者互動和觀察的簡潔且有影響力的表示。 Use...
Qualitative
qualitative.io
定性使得邀請、安排和進行使用者研究會議變得非常容易。
HubUX
hubux.com
HubUX 是一個研究營運平台，用於私人小組管理、定性自動化（包括視訊試聽問題和調查）
Glow
glowfeed.com
Glow 是一流的研究技術，可以更輕鬆、更快速地收集可操作的人類見解。 Glow 支援品牌進行品類 U&A、受眾分析、品牌健康、概念測試、市場測試、投資報酬率評估、ESG/永續診斷等。 Glow 平台易於學習且易於使用，即時資料視覺化、即時語言翻譯和一鍵分析等功能可確保您能夠快速根據您的見解採取行動。了解 Bain、Reckitt、Mondelez、Puma、Carat、Publicis 和 R/GA 等先進品牌如何利用 Glow 來降低風險、消除猜測並幫助其業務發展
Collabito
quallie.com
線上焦點小組軟體 - 即時聊天、日記和討論板、公告板、論壇、民意調查和其他功能。您可以將所有模組合併到一個研究專案中。用於定性研究。
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama 是一個使用者洞察平台，可協助產品團隊打造更好的產品。 Blitzllama 有三種產品： * 產品內調查使您能夠針對特定用戶並在您的產品中捕獲他們的即時見解。產品內調查是持續優化使用者旅程、根據使用者輸入驗證產品創意以及揭示客戶流失原因的好方法。 * 人工智慧分析不僅將回應分類為主題和情緒，還執行交叉問題和相關性分析以提供調查見解。所有回饋資料都保存在單一儲存庫中，這非常適合搜尋和分析歷史回饋。 * 概念測試可讓您在使用者與新原型或模型互動時提出問題，以收集關鍵的發現前見解。
UX Metrics
uxmetrics.com
在 UX Metrics，我們的使命是讓每個人都可以使用線上用戶研究工具。我們用戶友好的平台旨在成為市場上最簡單的卡片分類和樹測試工具，同時不影響強大的功能。無論您是使用者體驗研究員、設計師、產品經理，還是只是熱衷於了解使用者行為，使用者體驗指標都適合您。讓我們與眾不同的是我們對簡單性和經濟性的承諾。我們相信進行使用者研究不應該很複雜或昂貴。 透過 UX Metrics，您無需成為經驗豐富的 UX 研究人員即可進行研究並獲得明確的結果。我們直覺的介面和逐步指導確保即使是初學者也可以輕鬆地完成整個過程。但不要被我們用戶友好的方法所迷惑——UX Metrics 是一個強大的工具，也適合專家研究人...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace 是一個自動化市場研究平台，專為想要更快測試、學習和行動的洞察專業人士、行銷人員和代理商而設計。該平台建立在行業領先的專業知識和經過驗證的方法的基礎上，可在數小時而不是數天內提供結果。它具有一系列消費者洞察工具，包括調查和基於人工智慧的研究解決方案。我們一流的分析儀表板讓您可以控制自己的視圖，讓您可以輕鬆解釋您的結果。將測試結果或與我們的標準進行比較。該平台旨在滿足您的需求，因此您可以為每個專案提供適量的支持，從自助服務、引導式自助服務和專家服務選項中進行選擇。銷往全球 70 多個市場。
Ideally
goideally.com
理想情況下，這是一個創新平台，可以為品牌提供按需見解，以測試概念、想法和資訊。使用內建的生成人工智慧，使用 Ideally 的人將能夠發現機會並產生偉大的想法。透過 Ideally，更多的人可以更頻繁地獲取見解——這對品牌和創新團隊來說意味著巨大的變化
Hubble
hubble.team
Hubble是一款統一的使用者研究軟體，供產品團隊持續收集使用者的回饋。 Hubble 提供了一套工具，包括情境產品內調查、可用性測試、原型測試和使用者細分，以收集產品開發各個階段的客戶見解。
Zuko
zuko.io
67% 開始填寫線上表格的人並未完成。 Zuko 是一款線上表單 + 結帳分析和最佳化工具，可透過讓您的表單達到最佳狀態來幫助您減少放棄並提高轉換率。 * 了解訪客何時、何地以及為何放棄您的表單。 * 取得每個表單欄位的數據，以確定您的使用者體驗問題出在哪裡。 * 幾分鐘內開始追蹤 - 無需開發人員。 * 比 Google Analytics 更容易、更快速地追蹤表單 取得這些問題及更多問題的答案： * 哪些領域會導致我的訪客放棄？ * 訪客如何瀏覽表單？ * 顯示哪些錯誤訊息以及顯示頻率？ * 訪客行為如何因裝置而異？ * 我的形式有問題嗎？什麼時候發生的？
UserBob
userbob.com
UserBob 是最實惠的遠端使用者測試服務。 UserBob 將招募用戶試用您的應用程式或網站，並錄製他們的體驗的螢幕截圖。觀看這些影片將幫助您了解需要進行哪些更改才能取悅用戶並提高轉換率。
CoNote
conote.ai
當您與團隊合作時，CoNote 會轉錄、分析和組織您的定性研究。
Stomio
stomio.io
Stomio 是一個 SaaS 平台，讓產品團隊在產品開發過程中擺脫 beta 測試階段。
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR 是一種使用者研究 CRM，使研究和產品團隊能夠直接與其使用者一起招募、管理和進行研究。
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum 提供完整的端到端市場研究和洞察平台，幫助洞察專業人士比以往更有效率、更快速地做出決策。 PureSpectrum 在 2021 年行銷研究和洞察卓越獎中榮獲年度 MR 供應商獎，因其領先業界的數據品質而受到認可。 PureSpectrum 開發了受訪者級別的評分系統PureScore™，並相信他們的持續成功源於其人才密度以及對簡單性和品質的奉獻。自成立以來的幾年內，PureSpectrum 已被評為北美發展最快的公司之一自 2020 年起入選德勤高成長 500 強，兩度躋身 GRIT 最具創新力榜單前 50 名，兩度躋身 Inc. 5000 強榜單。 PureSpe...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum 提供完整的端到端市場研究和洞察平台，幫助洞察專業人士比以往更有效率、更快速地做出決策。 PureSpectrum 在 2021 年行銷研究和洞察卓越獎中榮獲年度 MR 供應商獎，因其領先業界的數據品質而受到認可。 PureSpectrum 開發了受訪者級別的評分系統PureScore™，並相信他們的持續成功源於其人才密度以及對簡單性和品質的奉獻。自成立以來的幾年內，PureSpectrum 已被評為北美發展最快的公司之一自 2020 年起入選德勤高成長 500 強，兩度躋身 GRIT 最具創新力榜單前 50 名，兩度躋身 Inc. 5000 強榜單。 PureSpe...
methinks
methinks.io
methinks.io 使用者測試在行動應用程式中提供面對面訪談。合格測試人員、調查、即時視訊訪談、檔案、付款，全合一應用程式
Cambri
cambri.io
Cambri 是一家成立於 2018 年的全球資源科技成長型公司，總部位於赫爾辛基和斯德哥爾摩，在歐洲各地設有辦事處。 Cambri 為團隊提供敏捷的產品開發方法，以便更成功地推出產品，只將有目的且持久的產品和服務推向市場。 Cambri 是一次共同創造的旅程。我們不斷與用戶一起開發我們的平台，以便我們的客戶充分發揮創新和成長潛力。無論您的標題包含消費者洞察、產品、品類、創新或品牌，我們保證 Cambri 將協助您和您的團隊在產品決策中更加一致並取得成功。我們熱衷於將迭代作為創建更一致、高效、更快和成功的創新團隊的手段。
EthOS
ethosapp.com
EthOS 是一個沉浸式研究平台，可幫助使用者體驗研究人員和市場研究團隊透過數位民族誌、行動日記研究和基於聊天的訪談來闡明未知事物。 透過移動民族誌發現 * 尋找現實世界用例中出現的產品和服務的隱藏問題。 * 透過深入研究使用者行為和慣例來挖掘新的商機。 * 透過觀察使用者在日常生活中如何與您的產品互動，深入了解您的使用者 透過日記研究進行探索。 * 了解問題周圍的背景，開始為其解決方案產生假設。 * 更深入地了解用戶，以開發角色和旅程地圖。 * 捕捉親密的情感時刻，並透過自動情緒和語氣分析進行分析 透過基於聊天的訪談進行更深入的傾聽和挖掘。 * 進行持續的生成研究，以掌握使用者不斷變化的需...