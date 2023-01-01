替代項 - Rewatch

Convirza

convirza.com

Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化...