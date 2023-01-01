替代項 - Rewardful

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ClickBank
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ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
BirdEye
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BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Impact
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Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PartnerStack
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合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Tapfiliate
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Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
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利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
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透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
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Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
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您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
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很棒的推薦行銷計劃 ✅ 適用於線上商店、本地企業和 B2B 服務。增長行銷的客戶忠誠度計劃。易於啟動、測試和優化！獎勵您的客戶！
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蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
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每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
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獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
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歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
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Rakuten Advertising
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按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
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想像一下您自己的客戶幫助您推動新的銷售！客戶推薦是病毒式行銷和業務蓬勃發展的關鍵。透過 ReferralCandy，將這種令人難以置信的同行影響力帶入您自己的商店。
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Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
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發展和管理您的會員、影響者或推薦計劃。與 Shopify、Stripe 和 25+ 整合同步。免費試用我們的聯盟軟體 30 天。
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Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
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Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
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UpPromote – 聯盟行銷與推薦行銷 使用最受歡迎的聯盟行銷軟體，在您的銷售漏斗中創建以影響者、品牌大使和現有客戶為中心的循環。
Smile.io
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使用世界上最值得信賴的忠誠度應用程式將首次客戶變成永久客戶。 超過 1.25 億購物者透過 Smile 賺取積分。給人們他們所愛的東西。
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績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
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適用於媒體買家和聯盟行銷人員的廣告追蹤軟體。 線上廣告挑戰的一站式解決方案。
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SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
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完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
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高成長品牌可以透過 Friendbuy 從每位客戶身上獲得更多收益。憑藉一流的推薦和忠誠度計劃，品牌可以透過推薦實現至少 5-10% 的銷售額，生命週期價值提高 4 倍。 Friendbuy 與 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃爾瑪、迪士尼和雀巢等財富 100 強公司合作。此外，Friendbuy 與您的技術堆疊無縫集成，因此您可以將推薦和忠誠度無縫地融入您的客戶旅程中。
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增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
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我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
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大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
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營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
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在全球最大、最成熟的基於合作夥伴關係的效果行銷生態系統中蓬勃發展，並透過品牌、出版商和創作者等的可擴展和可持續成長超越您的商業成長目標。
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激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
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新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
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customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 為企業提供了一個啟動和管理高效推薦計畫活動的平台。我們用戶友善的平台使企業能夠挖掘客戶擁護的巨大潛力，推動指數級成長並增加客戶獲取。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一個簡單且有效的工具，可協助企業、個人品牌或任何人在 Auto Pilot 上發起、管理和追蹤口碑行銷活動。它有助於將客戶轉變為口碑行銷團隊並顯著提高品牌知名度。
LoyalAs
loyalas.com
只需幾分鐘即可設定推薦計劃。自動追蹤推薦和積分。無限推薦 LoyalAs 為每個客戶建立一個自訂推薦連結。透過我們的自動電子郵件與客戶分享並尋求推薦。收到的推薦沒有限制。尋找客戶擁護者我們追蹤客戶分享的推薦連結以及回覆者。您將知道誰為您提供了最好的推薦，並輕鬆找到客戶支持者。追蹤獲得的積分 我們追蹤當前客戶和推薦客戶獲得的積分。您可以設定信用金額以及申請的時間和地點
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LeadFellow 透過專注於個人推薦的推薦行銷為 B2B 企業帶來新的收入。以零初始成本擴展您的業務，或靠推薦謀生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不僅僅是一個忠誠度和評論平台。它是一套完整的客戶保留套件，結合了忠誠度計劃、客戶回饋和創新的推薦系統。深入吸引客戶，鼓勵回頭客，並輕鬆擴大您的客戶群。
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Herdify 是一家行為分析公司，致力於偵測圍繞品牌形成的社群。從這個意義上說，社群並不意味著社群媒體粉絲、忠誠度計畫或 CRM 數據。它指的是人們居住的現實世界社區（街道、城鎮和城市）。即使在我們數位優先的世界中，這些社區對消費者的購買行為影響最大。它曾經是關於個人的——我們認為看起來相同的人，行為也相同。我們以同樣的方式向他們行銷，就像我們的競爭對手一樣。當今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都專注於其社群。透過 Herdify 的 AI 技術，偵測和監控您的社區，並像當今最成功的行銷人員一樣進行策略性成長。
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在 Harviist，我們相信，為了消除噪音，有效行銷的未來在於真實、有機和值得信賴的推薦。為了利用客戶推薦的力量，我們創建了一個簡單且經濟實惠的插件平台，您只需點擊幾下即可建立和追蹤推薦活動。 83% 的潛在客戶相信朋友和家人的推薦，推薦客戶的保留率高出 37%（尼爾森）。客戶推薦行銷透過提供使客戶更容易談論您的產品或服務的管道和活動來促進和鼓勵這些點對點推薦
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Genius Referrals 可以自動化您的推薦流程，創建品牌擁護者，並幫助您以更少的時間、成本和麻煩來發展業務。它與您已經使用的平台集成，自動執行耗時且令人沮喪的推薦流程，並將您的客戶轉變為品牌擁護者。我們利用尖端的自動化技術來釋放推薦行銷的不可思議的力量，圍繞您的品牌引起轟動，並將滿意的客戶轉變為直言不諱的品牌擁護者。 Genius Referrals 最適合需要更多動態解決方案和推薦計畫流程自動化的品牌。我們為 B2B、B2C、SaaS、零售和企業提供端到端解決方案。
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恢復廢棄的購物車，贏回客戶，並透過更好的電子郵件行銷推動重複銷售。輕鬆發送具有吸引力和轉換率的電子郵件。
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Loyoly.io
loyoly.io
我們認為，購置成本飆升是由過時的品牌對消費者行銷模式所造成的。是時候做出改變了。消費者正在尋求親密感和信任，他們會向同行尋求產品推薦。傳統的推薦計劃可能會達不到要求，讓您感覺與您的品牌脫節。這就是 Wiink 的用武之地。我們正在透過為品牌大使與品牌互動建立個人化空間來徹底改變推薦方法。他們可以執行任務，透過遊戲化解鎖獎勵，並為您的品牌發展做出貢獻。
Kickbooster
kickbooster.me
強大而有效的 #crowdfunding 解決方案，幫助專案創建者將他們的想法變為現實。💡 Kickbooster 將電子商務方面的豐富知識和經驗引入眾籌行業，幫助專案創建者將他們的想法轉化為盈利業務或擴展他們現有的產品。 Kickbooster 的工具旨在幫助專案創作者充分實現眾籌活動的好處，並成功從募款過渡到銷售。
Prefinery
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Prefinery 是一個病毒式客戶獲取平台，用於產品發布和口碑推薦計畫。
Get The Referral
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GetTheReferral 是一個基於應用程式的 SaaS 推薦平台，它結合了溝通、專案管理和參與工具，可推動高品質的推薦。 GTR 將管理客戶線索和通訊的整合儀表板與引人入勝的品牌行動應用程式相結合，使客戶能夠更輕鬆地積極推薦並快速獲得他們的努力獎勵。
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Base 是一個 B2B 客戶行銷和宣傳自動化平台，它使用 AI 使行銷人員能夠簡化參與、產生客戶參考、獲得見解、捕捉 VoC 和規模宣傳。我們的平台使客戶行銷人員能夠管理他們的計劃並在每週不到 2 小時的時間內獲得結果。在客戶群的旅程中以情境方式與他們互動，無論是應用內/產品、社群、培訓入口網站或生命週期中的任何數位接觸點。
Aklamio
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Aklamio 的客戶激勵平台使品牌能夠透過獲取新客戶、留住現有客戶並將其轉變為品牌擁護者來實現成長。世界各地的企業都使用我們完全託管的平台，為客戶生命週期的任何選定時刻提供多種不同類型的激勵措施（現金、代金券、二氧化碳抵銷）。我們的模組可用於推薦、獲取、追加銷售以及保留和忠誠度計劃。它們可以在不中斷業務的情況下以 0 設定成本實施。 Aklamio 設定簡單、靈活且可自訂，為品牌提供了新的成長管道，讓他們可以輕鬆地將其添加到行銷組合中。 Aklamio 成立於 2011 年，已成為激勵行銷領域的市場領導者，並與 300 多個國際品牌合作。該公司在柏林、倫敦和馬德里設有辦事處，是德國成長速度第...