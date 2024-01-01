替代項 - RetargetKit

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zubbit.io 允許您透過吸引人的號召性用語、重定向像素來縮短、品牌化和優化您的URL 鏈接，從而提高您共享的鏈接的投資回報，並將您共享的每個鏈接轉變為品牌資產。 它可以執行以下操作： * 為您分享的每個連結添加完全品牌化的號召性用語：節省編寫自己的共享內容的時間，在網路上查找相關內容並向其添加強大的可自訂號召性用語廣告並透過短連結分享。 * 強大的一體化品牌連結管理系統：完全控制您的連結並將其轉化為品牌資產。縮短 URL 並使用自訂別名和網域來改善和建立信任，並為您帶來更多流量。 * 重新定位點擊您分享的任何連結的任何人：想像一下，當人們從電子郵件或您分享內容（包括社交媒體）的任...