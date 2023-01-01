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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Remix Project 是一個使用外掛架構的開發工具平台。它包含的子項目包括 Remix Plugin Engine、Remix Libraries，當然還有 Remix IDE。 Remix IDE 是一個開源 Web 和桌面應用程式。它促進了快速的開發週期，並擁有一組豐富的插件和直覺的 GUI。 Remix 用於使用 Solidity 語言進行合約開發的整個過程，也是學習和教授以太坊的遊樂場。

網站： github.com

免責聲明：WebCatalog 與 Remix IDE 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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