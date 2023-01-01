Remix Project 是一個使用外掛架構的開發工具平台。它包含的子項目包括 Remix Plugin Engine、Remix Libraries，當然還有 Remix IDE。 Remix IDE 是一個開源 Web 和桌面應用程式。它促進了快速的開發週期，並擁有一組豐富的插件和直覺的 GUI。 Remix 用於使用 Solidity 語言進行合約開發的整個過程，也是學習和教授以太坊的遊樂場。

網站： github.com

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