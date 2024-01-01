替代項 - Relevance AI
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Botmake
botmake.io
超級簡單、乾淨的對話式人工智慧聊天機器人建立工具，適合您的網站。您無需編碼即可輕鬆製作聊天機器人
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
類人一體的人工智慧行銷助手，可建立登陸頁面、宣傳影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件、畫外音、部落格文章、藝術作品等
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
BotStar
botstar.com
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 BotStar！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
SnatchBot
snatchbot.me
在我們的革命性平台上創建用於多通路訊息傳遞的智慧聊天機器人。 SnatchBot 消除了複雜性，並幫助您為客戶建立最佳的聊天機器人體驗。我們提供強大的管理功能和企業級安全性，以遵守法規要求。
cogram
cogram.com
為您的團隊配備一位聰明的同事，讓您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虛擬會議中記筆記、追蹤行動項目並自動執行下游任務，同時保持資料的隱私和安全性。
Gladly
gladly.com
與 Gladly 一起轉變您的客戶服務。 我們排名第一的人工智慧客戶服務軟體可以節省成本、增加收入，並使代理商能夠透過卓越的服務提高客戶忠誠度。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一個屢獲殊榮的客戶互動平台，可透過數位管道（包括即時聊天、音訊和視訊聊天、電子郵件、簡訊、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速輕鬆地與客戶聯繫。非常適合小型企業。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理商或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Texthub
texthubai.com
正在尋找可以幫助您創建令人驚嘆的程式碼、圖像和文字的工具嗎？ Texthub AI 是您的最佳選擇！我們用戶友好的平台利用人工智慧的力量將您的想法變為現實。立即嘗試 Texthub AI 並開始創作！
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，全天候 24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式...
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一個平台，供個人和企業在不知道如何編碼的情況下創建自己的智慧聊天機器人。 人們自己比任何人都更了解自己的業務，作為業務案例專家，他們可以自動執行常見問題解答、客戶支援、填寫表格以及從人們那裡收集資料等任務。 我們的目標是改變商業、教育和人機介面與任何科技產品的對話。我們將對話/用例自動化，以便人們現在可以進行電腦談話/表演/接受螢幕上的人的指示。我們以顛覆性的方式實踐成為最好的使命，並推出新的語音產品！