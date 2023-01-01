WebCatalog

替代項 - Recapped

Clari

Clari

clari.com

B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsightcloud.com

大規模留住並發展您的客戶。 Gainsight CS讓客戶成為您最好的成長引擎。全面了解您的客戶，了解趨勢和風險，並幫助您的團隊透過行之有效的行動擴展並取得成果。

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally 讓具有前瞻性思維的客戶成功團隊能夠提高收入成長、減少客戶流失，並大規模提供主動、世界一流的客戶體驗。

Totango

Totango

totango.com

Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

您最受好評的 CSM 軟體平台。最容易使用、實施速度最快的軟體，可減少客戶流失並增加客戶收入。

探索

WebCatalog Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.