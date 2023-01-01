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以現實世界為指導，應對重大時刻和小任務。 征服成年所需的一切都集中在一個地方！ Realworld 專注於個人財務、健康和職業發展的小規模行動。每個部分的設計時間為 15-30 分鐘，我們將每個部分的製作量控制在一周內完成的適當數量。 當你養成每週一次的習慣時，你會看到好處不斷增加——完成大量任務而不感到不知所措。

網站： realworld.co

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