替代項 - Enago Read

GooseAI

goose.ai

GooseAI 是一種完全託管的 NLP 即服務，透過 API 交付。在這方面它與OpenAI不相上下。更重要的是，它與 OpenAI 的補全 API 完全相容！ 我們最先進的基於 GPT 的語言模型選擇和不妥協的速度將使您在開始下一個專案時獲得快速啟動，或為您目前的提供者提供靈活的替代方案。