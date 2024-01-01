RAV.AI 旨在利用人工智慧徹底改變影片編輯和發布。 RAV.AI是一項基於人工智慧的影片編輯服務，採用高度先進且專業的影音處理技術，讓您的影片具有專業美感。 該平台允許用戶上傳原始影片片段，並立即提供經過專業編輯的影片。 該應用程式最受歡迎的功能之一是用戶能夠使用另一個影片作為靈感影片來編輯其影片。使用者可以重新提交帶有評論的修訂，直到他們對項目 100% 滿意為止。 RAV.AI 編輯包括配樂、視覺效果、文字圖形、過渡和視訊節奏。用戶可以分別上傳影片、音訊、圖片文件，為創作提供無限可能。 RAV.AI 不僅是一個編輯服務，而且是一個完整的社群媒體自動化平台。一旦獲得最終視頻，用戶可以直接在任何社交媒體平台上分享。

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