替代項 - Rask.ai
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
Runway
runwayml.com
快速編輯影片所需的一切。 神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
D-ID
d-id.com
面向未來的生成人工智慧。 只需按一下按鈕即可製作帶有說話頭像的定制視頻，為企業和創作者提供超能力。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 將長影片變成高品質的病毒式剪輯，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以擴大社交媒體覆蓋範圍。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用簡單的文字快速建立人工智慧生成的影片。 透過 Metahuman 支援多語言 TTS。 與逼真的人工智慧頭像交談。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Elai.io
elai.io
僅從文字建立 AI 影片。 無需使用攝影機、工作室和綠屏，只需幾分鐘即可與演示者一起製作客製化的 AI 影片。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在幾分鐘內建立 AI 影片。使用 VidVoice 配音即時視訊會議。使用我們的 API 個人化和縮放 AI 影片。免費試用。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Colossyan
colossyan.com
與人工智慧演員一起製作影片 - 別再把時間花在工作室上。 將專業影片編輯交給 Colossyan Creator，無需任何培訓或高級技能。只需輸入文本，幾分鐘內即可製作出 70 多種語言的視頻。
Munch
getmunch.com
Munch 使用最先進的生成人工智慧和行銷分析，從您的長影片中提取最具吸引力、最熱門和最有影響力的剪輯。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Typecast
typecast.ai
線上人工智慧語音產生器，可以將您的文字變成栩栩如生的語音。超過 300 種超現實的聲音。按照您想要的方式創建您的內容！
Exemplary AI
exemplary.ai
將視訊和音訊轉換為引人入勝的內容。 透過簡單的提示產生摘要、影片片段、文字記錄、字幕、翻譯等
Vidon.ai
vidon.ai
創建影片的最簡單方法。無需相機即可創建引人入勝的影片。
SpiritMe
spiritme.tech
使用數位頭像進行即時影片製作 輸入任何文本，我們都會生成一個視頻，您可以在視頻中用您的外表、聲音和情感像真實一樣地說出來
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Gan AI
gan.ai
企業使用 Myna 創建個人化視頻，並透過自訂登陸頁面或 Webhook 在任何接觸點與用戶分享。
Tavus
tavus.io
Tavus 引領著沉浸式、超個人化影片的發展方向，這些影片看起來和聽起來都像您一樣，規模也無與倫比。透過專為觀眾製作的即時視頻，為他們提供難忘的體驗。
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可協助您在一生中建立有價值的臉部、語音和表演資料組合，包括您的臉部影像、語音錄音或表演影片。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得...
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一個使用 AI 演示者創建個人化銷售、行銷和培訓影片的平台。 * 大規模提供客戶教育 * 以所需的速度交付 * 使用 Google 評論、PDF、CSV、圖像、博客 * 在幾分鐘內創建數據驅動的客戶教育視頻 借助 Desk AI，您現在可以： * 匯入現有#PowerPoint 簡報 * 添加人工智慧演示者，甚至是您的數位克隆！ * 整合互動測驗 * 匯出到 SCORM 以實現無縫 LMS 跟踪
Pipio
pipio.ai
現在只需鍵入、點擊和拖曳即可輕鬆建立專業的 AI 影片。 Pipio 提供 100 多個真實的虛擬發言人，可以完全客製化以滿足您的需求。這些人工智慧化身可以說 40 多種語言和不同的口音，充當您的個人攝影師，負責行銷、銷售、線上學習、培訓等。透過消除對昂貴的攝製組、人才或代理商的需求，Pipio 讓影片製作工作室觸手可及。
X-Me
x-me.ai
輸入文字即可產生您的 AI 頭像影片！只需10秒！
Vidext
vidext.io
建立由簡報者主導的影片課程，吸引和激勵您的員工，並且可以輕鬆更新、翻譯和個人化。透過影片進行解釋、推廣和銷售。使用 Vidext 提供的 40 種語言創建帶有旁白的視訊演示，並輕鬆輸入文字。告別演員、攝影組和昂貴的設備。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。