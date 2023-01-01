Rakumo 與群組中的Google Workspace 以及CRM 中的Salesforce 無縫配合，涵蓋了僅靠標準功能無法涵蓋的功能和業務領域，每個人都可以使用、方便使用。您可以從1ID 購買所需的服務，靈活解決根據貴公司的業務問題。 rakumo 與群組軟體 Google Workspace（以前稱為 G Suite）和 CRM Salesforce 無縫協作。它涵蓋了僅靠標準功能無法涵蓋的功能和業務領域，讓任何人都可以輕鬆便捷地使用。您可以從1ID購買您需要的服務，並靈活解決適合您公司的業務問題。

網站： rakumo.com

免責聲明：WebCatalog 與 Rakumo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。