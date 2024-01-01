替代項 - Radar
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Scribble Maps
scribblemaps.com
輕鬆建立、分析和共享地圖。與朋友分享、在網站上嵌入地圖以及建立圖像或 PDF。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Mapbox
mapbox.com
開發商的地圖和位置。精確的位置數據和強大的開發工具將改變我們探索世界的方式。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Placer.ai
placer.ai
透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
TravelTime
traveltime.com
使用 TravelTime Location API 建立出色的應用程式。 致力於資料隱私和傳輸資料準確性。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式來自任何 IPv4 和 IPv6 位址的安全資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Smappen
smappen.com
行駛半徑地圖應用程式。 Smappen 是一款互動式地圖，您可以使用它根據行程時間建立區域。 快速輕鬆地分析服務區域、優化物流並制定本地行銷策略。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技術的先驅和領先的地理位置追蹤平台，具有內建的客戶通知和通訊功能。我們提供一流的基於位置的技術來捕獲、攝取和處理數據，以預測性地可視化人員、產品和資產在運動中的位置，並提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 預測可見度和位置智慧技術。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
CARTO
carto.com
將交易數據貨幣化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 將數百萬日常信用卡交易轉化為零售、房地產和公共部門 B2B 客戶的基於位置的見解。
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile 透過地理位置和追蹤自動化提供配送路線優化。它還概述了資源容量的最佳使用方式，可將成本降低多達 10%。整體出行距離和時間可以減少，從而優化公司資源。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一個先進的物體偵測平台，旨在分析衛星和無人機影像。它使用戶能夠檢測、分割和定位這些影像中的物件和區域，以及追蹤變化和識別異常。它的用戶友好界面和無代碼方法使所有技術背景的用戶都能夠創建定制用例並從數據中獲取有價值的見解。
MaxMind
maxmind.com
利用準確的數據打造更智慧、更安全的數位體驗 將 GeoIP® 和線上詐欺偵測整合到您的應用程式中
PlaceKit
placekit.io
位置搜尋 API - 為您的應用程式提供全球地點搜尋、自動完成、商店位置和雙向地理編碼。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室內 3D 地圖軟體的領先供應商。我們的平台提供強大的室內導航體驗，Mappedin CMS 作為基礎層。 CMS 是您的財產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作以即時維護準確的資料。 Mappedin 是一款功能強大的室內智慧地圖平台，可為您提供先進的地圖系統和直覺的尋路應用程式。我們的地圖編輯器是您的房產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作，以即時維護準確的地圖和位置資料。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一個數據驅動的市場平台，它改變了企業購買和銷售網路服務的方式。透過簡化採購和銷售活動，Cloudscene 為具有前瞻性思維的組織提供了更強的聯繫、更輕鬆的追蹤和管理、授權和敏捷的團隊、時間和成本效率以及提高的生產力。我們的平台以無與倫比的市場情報為後盾，因為我們相信最佳的業務決策是建立在強大的數據基礎上的。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在讓現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一個全球消費者洞察平台，透過可操作的情報幫助行銷和營運領導者提高效率，從而推動業務成果。其使命是創造一個更具相關性的世界，讓品牌接觸消費者並與他們建立關係。 Azira 提供創新的行銷解決方案來管理受眾、啟動全通路行銷活動並了解客流量歸因。它還為選址、貿易區域分析、競爭情報等用例提供營運見解。 Azira 為零售、飯店、旅遊、房地產、金融服務和媒體企業提供服務。 Azira 資料智慧平台闡明了 44 個國家 70 多萬個地方的消費者行為。營運情報：Pinnacle 可以輕鬆獲得有關位置績效的見解，幫助回答以下問題： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天...
Loqate
loqate.com
透過捕獲正確的英國地址來提高數據品質。透過郵遞區號地址驗證和地理編碼技術提高轉換率和使用者體驗。
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一款位置最佳化工具，可協助商店、餐廳和服務供應商等實體企業進行策略性位置規劃和決策。 TargomoLOOP 是一個集中平台，用於管理您企業的所有基於位置的信息，包括客戶人口統計、零售銷售和服務區域產品。從這種方法中獲得的見解可用於檢查和增強零售和酒店地點，以及規劃開發和優化網路。由人工智慧支援的分析可以準確預測銷售，準確率達到 80-90%，並找到企業的成功動力和成長可能性。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一個開發人員的決策自動化平台。大型軟體供應商和創新的最終用戶都實施我們的求解器，並每天優化他們的路線規劃和資源調度。我們為企業提供解決複雜規劃、路線和調度問題所需的工具。 Solvice 將人工智慧驅動的技術融入您的應用程式中。我們利用深厚的運籌學專業知識來加速和改進您的解決方案的發展。 Solvice 產品 OnRoute 和 OnShift 是解決您所有調度和物流問題的完美答案。我們的求解器在幾秒鐘內計算出最佳決策，並將這些數據發送回您的開發團隊。我們的 API 將幫助您將效率提高到一個全新的水平。透過我們的 30 天試用期開始免費優化。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一個雲端平台，可協助組織利用地理位置資料並建立基於地圖的應用程式。它提供多種產品，包括互動式地圖產生器、地理定位資料處理平台、行動應用程式以及用於即時或近實時可視化不斷變化的資料輸入的解決方案。 Mapotic 簡化了位置資料工作並實現了引人入勝的地圖視覺化，使公司能夠創建用戶喜愛的應用程式。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是時間和空間的資料庫。 Kinetica 可以輕鬆快速地： - 攝取大量物聯網資料和其他上下文資料集 - 使用空間和時間連接融合資料集 - 使用基於 SQL 的空間、圖形和時間序列分析或運行容器化 ML 分析資料楷模