替代項 - QuizModeOn
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Mentimeter
mentimeter.com
使用即時投票與觀眾互動。無需安裝或下載 - 而且是免費的！
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
Sendsteps
sendsteps.com
AI Presenter Maker：建立簡報速度提高 10 倍 Sendsteps.ai 負責寫作、設計和講故事，讓您除了呈現之外無事可做
QuestionPro
questionpro.com
免費調查軟體：QuestionPro 線上調查軟體可在幾分鐘內建立調查和問卷！使用我們的免費調查平台，其中包含 80 多個問題類型、現成的範本、多個調查分發和資料收集選項以及強大的調查分析儀表板。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話式簡報平台。它有助於顯著提高觀眾在演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的參與和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。我們將幫助您追蹤、增加和轉換參與度，讓您的受眾從無聊...
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
AhaSlides
ahaslides.com
適合您的課程、會議和問答之夜的現場觀眾參與平台。暢所欲言、傾聽並享受與 AhaSlides 互動的樂趣。
Worksup
worksup.com
20 多年來，我們一直致力於組織會議和商務活動。有一次，面對不同的活動產業挑戰，我們決定創建一個既易於與會者使用又易於組織者快速設定的活動平台。現在，我們的專業知識涵蓋了活動管理的各個方面，為合作夥伴提供簡單的活動直播、問答、參與任務、展覽機會以及參與者的商業社交活動。感謝我們從客戶那裡得到的回饋以及創辦人的實施經驗，Worksup 正在不斷發展。在每次活動策劃過程中，Worksup 都是組織者的支持朋友，我們的顧問會建議最佳解決方案來支持您的個人目標。
Monterosa
monterosa.co
一個平台，粉絲持續參與 歡迎來到互動雲。屢獲殊榮的快速遊戲化數位產品的方式。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。管理民意調查的視圖以及將民意調查呈現給觀眾的視圖就像魔術鏈接一樣工作。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體...
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款互動式簡報軟體，可協助您在線上或現場商務會議、會議、研討會等期間與觀眾互動。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 將觀眾參與和會議製作結合到一個應用程式中。讓您能夠展示任何內容並吸引每個人，而無需所有尷尬的過渡或摸索。 MeetMoji 適用於任何支援螢幕分享、面對面或同時支援兩者的線上會議平台。
VoxVote
voxvote.com
免費的觀眾回饋系統，可與觀眾進行現場投票。使用任何智慧型手機瀏覽器透過網路投票。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Crowdpurr
crowdpurr.com
透過瑣事、排行榜等為您的活動增添樂趣…免費！ Crowdpurr 可協助您為現場、虛擬和混合活動創建有趣的互動式行動體驗。
Vevox
vevox.com
透過 Vevox 排名第一的即時投票和問答應用程式吸引線上觀眾，使混合課程、工作場所培訓和課程具有包容性。立即免費註冊。
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家線上投票軟體和服務供應商，可讓您輕鬆進行公平、安全、有效的投票和選舉。選擇我們簡單的自我管理平台或全方位服務的投票管理。我們的現代投票功能簡化了您的決策過程。
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy 是一個基於雲端的現代化投票和會議平台，使協會、工會、非營利組織、宗教團體、房主協會、大學和 K-12 學校能夠簡化投票。它為組織提供了最安全、有效和靈活的方式，以完全自信和透明的方式進行虛擬投票和選舉。 ElectionBuddy 已為 1900 萬選民進行了超過 132,000 次選舉。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市場領導者，為民意調查、問答、調查、抽獎和其他受眾參與工具提供強大、靈活的互動平台。
Zuddle
zuddl.com
活動和網路研討會的統一平台。 透過統一多種工具來簡化您的活動工作流程，以獲得卓越的與會者體驗和見解。
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
唯一能夠幫助領導者透過大規模即時討論推動更好的協調、策略和績效的企業解決方案。
OMBEA Insights
ombea.com
OMBEA Insights 是一個產品系列，可協助您收集和了解人們日常生活中的回饋。 簡而言之：您可以在接觸點放置一個或多個回饋收集器，例如 ExpressPods 或 Web Widget，以便人們表達意見。回饋會彙總並在 OMBEA Insights 儀表板中以圖表和可操作的見解呈現。