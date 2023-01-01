替代項 - Pypestream

Botco.ai

botco.ai

Botco.ai 是一個符合 HIPAA 的平台，可在提供者和消費者之間進行有意義且智慧的對話。 Botco.ai 是一款全自動、人工智慧驅動的行銷聊天解決方案，可大規模實施。該公司提供業界領先的創作、網路聊天和人工智慧機器學習功能，以快速有效地轉換更多客戶。 Botco.ai 的整合分析儀表板提供跨多個管道（例如網路和 Facebook Messenger）的聊天活動的全面視圖。基於 API 的介面可用於將銷售線索、成績單和資料傳輸到 Salesforce、Hubspot、Adobe Marketing Cloud 和 Zoho 等企業銷售和行銷自動化產品。欲了解更多信息，請訪問 Botco...