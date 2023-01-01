替代項 - Ptengine
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Convert.com
convert.com
A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
AutoOptimize
autooptimize.ai
透過自動 A/B 測試優化您的網站。 AutoOptimize 為您提供 50 個高效能範本 A/B 測試，經證明可在 90 天內將轉換率提高高達 30%。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思維的產品團隊如何透過 Apptimize 的行動 A/B 測試和發布管理平台推動數據驅動的成長。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款網路分析軟體，用於自動設定、審核、維護和分析日常 Google Analytics 任務，以分析和優化線上行銷活動。
Neurons
neuronsinc.com
預測人類行為。 透過神經科學和我們的人工智慧工具在幾秒鐘內預測客戶的反應、注意力和行為。 透過反覆試驗進行的 A/B 測試緩慢且低效。 停止在無法激發行動的活動上浪費預算。
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
UserWise
userwise.io
易於使用的 liveops 工具讓您的玩家著迷。一站式對玩家進行細分、安排活動並查看結果。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
Flagsmith
flagsmith.com
功能標誌和遠端配置服務。自信地發布功能；跨 Web、行動和伺服器端應用程式管理功能標誌。使用我們的託管 API、部署到您自己的私有雲或在本地運行。
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Testeum
testeum.com
透過網路或行動應用程式提高用戶保留率、用戶體驗和可用性。 從充滿熱情的眾測試人員的全球網路中獲取用戶測試。優化您的網路或行動應用程式以獲得完美的效能。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Statsig
statsig.com
從簡單的 A/B 測試到進階實驗，快速成長的公司使用 Statsig 來加速其發展。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 測試和優化解決方案，您可以在其中對您的想法進行 A/B 測試、發現見解並個性化整個客戶旅程。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 追蹤並優化您的線上業務。分析、漏斗、自動化、A/B 測試等。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 致力於轉變網站洞察。我們的創新分析工具，包括熱圖、行為追蹤和事件分析，支援數據驅動的決策。我們用戶友好的儀表板解釋用戶操作，為卓越的數位之旅提供明智的設計選擇。發現即時重播、點擊故障等，以優化用戶體驗並提高參與度。我們相信資料是開啟成功的關鍵，透過 WebTrackFlow，您將擁有一個值得信賴的合作夥伴來駕馭數位景觀。透過可行的見解提升您的線上形象 - 與我們一起踏上充分發揮您網站潛力的旅程。
RealEye
realeye.io
具有網路攝影機眼動追蹤功能的線上研究平台。它具有： - 比傳統眼動追蹤硬體更快、更便宜- 準確（按鈕尺寸精度），用於學術研究- 易於使用（客戶稱讚我們的用戶友好介面） RealEye 是一款線上工具，可讓您執行以下操作： 1. 使用常規網路攝影機進行眼球跟踪，2. 情緒分析（臉部編碼），3. 追蹤滑鼠移動和點擊，4. 使用高級調查模組，5. 立即僱用參與者/小組，6. 完全在線分析數據，7.將數據匯出到 CSV，8. 連接外部工具，9.100% 遠端進行研究。 RealEye 可用於： 1. 購物者洞察研究（包裝與貨架/貨架圖評估） 2. 使用者體驗研究/模型測驗3. 不同的廣告評估（影片、展...
FullSession
fullsession.io
FullSession 幫助公司了解客戶如何透過綜合數位體驗平台與其網站互動。我們為您提供必要的工具來識別用戶摩擦點、退出，並了解用戶與您網站的每次互動背後的見解。 FullSession 提供會話重播解決方案和互動式熱圖，以了解數位互動以及客戶回饋目標小部件，以消除猜測工作；幫助我們的客戶實現完美的數位體驗。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Clueify
clueify.com
在您啟動概念之前，Clueify 會為您提供有關概念的重要效能回饋。使用我們的 AI，您可以以 92% 的準確度預測用戶會看向哪裡以及他們將如何看待您的設計。這就像只需點擊一下滑鼠即可擁有數百個測試用戶，但無需產生相關成本。遵循數據驅動的設計方法以獲得更好的結果。
Mousestats
mousestats.com
記錄並觀看網站訪客影片+網站熱圖+表單分析+調查
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI 由人工智慧提供支持，並經過數十年的神經科學研究驗證，提供預測性視覺分析以及可操作的見解和建議，使數位機構能夠為客戶帶來最大的成果。 https://feng-gui.com/ 自2007 年以來，Feng-GUI 服務為全球30,000 名專業人士分析了超過400 萬個視覺效果，涵蓋所有媒體管道，從網站、廣告和影片到標牌和包裝，其中包括知名公司，例如：WSI、Omnicom、Walker Sands、OgilvyOne、WPP、McCann Erickson、Interpublic 和陽獅。
expoze.io
expoze.io
認識 expoze.io 在 expoze.io，我們有一個明確的使命：讓每個人都能獲得開發最佳創意所需的資源。我們的平台就是這麼做的。我們的人工智慧預測眼動追蹤解決方案 expoze.io 讓您能夠以驚人的準確性分析任何創意。對於您上傳的每個創意，expoze.io 都會使用預先訓練的神經網路來預測您的客戶注意到的內容。開發、測試和改進我們的平台可協助您開發、測試和改進任何創意，並提供快速且可行的結果。透過測試對創意所做的更改來改進您的設計流程，而無需退出設計流程：只需前往expoze.io，上傳您的設計並在幾分鐘內根據您的偏好生成熱圖，您可以以此為基礎您的設計決策。所有這些，只需單擊一個按...
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可：◾ 高級網站流量統計（新！公司展示） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ http...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 強調了訪客沒有轉化為客戶的視覺和邏輯原因，並確保無縫的銷售管道以獲得更快的投資回報。 Reactflow 以影片形式播放客戶的活動記錄、編譯熱圖、漏斗分析、錯誤、控制台日誌並提供回饋，幫助您了解客戶的痛點、解決問題並產生出色的流程。
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜測，開始行動✔ 會話上的人工智慧標籤- 透過5% 的會話，了解100% 的用戶問題✔ 頁面故事- 獲取可操作的見解以改進您的登陸頁面✔ 用戶板- 識別用戶以分析參與度並了解他們的問題。在您的聊天工具中獲取直接會話 URL！ ✔ 新增您自己的圖表 - 快速分析點擊次數、頁面、細分和推薦。 ✔ 根據使用者操作建立管道和細分 - 無需代碼✔ 出於安全和定價考慮而進行有限記錄 - 挑選要記錄的內容和不記錄的內容✔ 永久免費計劃
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一種預測人工智慧，可以在視覺上突出顯示人們看到的內容、他們首先看的位置以及設計的特定元素吸引了多少注意力。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。
Quantum Metric
quantummetric.com
透過快速部署，我們的平台開始攝取並視覺化您的客戶在網路、本機應用程式和自助服務終端上體驗的所有內容。每次客戶互動的影響都會自動量化，每個客戶會話都可以重播，最重要的是，您的所有團隊都可以根據單一事實版本開展工作。這就是為什麼阿拉斯加航空、lululemon、聯想和西聯匯款等最大品牌都實現了巨大飛躍。
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely 是一個以行動和 Web 應用程式為導向的創新發現導向平台，它將大數據分析與預測建模相結合。透過 Maxymizely，您將能夠提高應用程式的投資報酬率、提高用戶參與度和終身價值、為您的行銷活動確定最成功的定位細分，並降低應用程式的低效率。 今天，您可以註冊我們的分析平台並開始即時監控您的用戶資料。有 40 多個令人驚嘆的分析報告可以向您揭示應用程式使用者的重要趨勢。透過我們的即時免費演示，您可以查看系統報告和功能。 Maxymizely 3D分析是一種全新的使用者評估理念。 Maxymizely的演算法以用戶屬性和過去的用戶行為為關鍵部分，可以對用戶進行“評分”，並向您展...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...