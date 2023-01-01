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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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使用 Proust 準確轉錄您最喜愛的 YouTube 影片。我們易於使用的轉錄工具可讓您快速輕鬆地轉錄任何 YouTube 影片並保存轉錄以供以後使用。借助普魯斯特，您可以增強影片內容的可訪問性，並使觀眾更輕鬆地跟隨和理解您的訊息。

網站： proust.app

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