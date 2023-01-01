ProQuest RefWorks

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RefWorks® 參考管理器非常適合希望學生和研究人員撰寫更好、更準確論文的機構。 RefWorks 透過提供易於使用的引文、參考書目和參考管理工具，簡化了研究、協作、資料組織和寫作的過程。 RefWorks 提供全天候支持，使圖書館管理員能夠定義機構參考文獻清單樣式並分析整個機構的使用情況。
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