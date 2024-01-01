替代項 - PromptSmart

SpeechFlow

speechflow.io

SpeechFlow 是一款尖端的語音轉文字工具，可為企業和個人提供無與倫比的準確性和效率。我們先進的人工智慧技術可確保將音訊和視訊內容精確轉錄為書面文本，支援多達 14 種語言，而不僅僅是英語。 主要特點： * 多語言轉錄：支援 14 種語言，克服語言障礙。在不同的語言環境中獲得準確可靠的轉錄。 * 一體化轉錄解決方案：API與線上平台：針對企業和個人，SpeechFlow提供語音辨識API介面和線上轉錄功能，簡單易用。 * 準確的轉錄：受益於業界領先的準確性、了解行業特定術語以及全面可靠轉錄的背景。 * 行業特定模型：我們訓練有素的語音識別模型專為滿足各個行業的獨特需求而定制，可提高醫療...