替代項 - Prodoscore
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Writecream
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A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
Freshsales
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透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Grain
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透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
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嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
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享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
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永遠不會錯過部隊的收入訊號。直接從 Slack 和 Microsoft Teams 輕鬆更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免費開始使用。
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People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
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從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
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將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
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最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
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為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Regie.ai
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完全個人化的銷售推廣已經到來。使用 Regie.ai 在幾秒鐘內傳遞相關的銷售訊息。
Gryphon.ai
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Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
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將前景轉化為收入 銷售參與平台可協助您的銷售團隊建立一致的管道並更快地實現收入目標
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使用人工智慧實現銷售自動化。 Momentum 透過連接 Slack、Salesforce 和其他收入堆疊的自動化 MEDDIC、通知、通話摘要和交易室，幫助團隊改善管道管理和成交率。
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sybill.ai
GTM 團隊的私人助理 每次銷售拜訪後，Sybill 都會建立準確的摘要並將其推送到 Slack + CRM。為您撰寫後續電子郵件草稿。 捕獲報告中的每個單字和非語言反應。
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尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
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Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
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xiQ 的個性驅動銷售和行銷平台使賣家能夠透過人工智慧驅動的個性洞察來了解買家的心態。
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全通路銷售拓展，自動駕駛成長 我們使用 LinkedIn 和電子郵件上的多點觸控智慧工作流程，幫助成千上萬的客戶簡化勘探工作，並以可擴展和可預測的方式發展業務。
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Koncert 的多通路 AI 銷售互動平台可協助您增加 B2B 銷售收入並轉換潛在客戶。人工智慧撥號器。 AI並行撥號器。 AI流量撥號器。代理輔助撥號器。節奏。
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您是否因非銷售活動而不知所措？透過適用於 Salesforce CRM 的 Veloxy Sales AI 軟體，以前所未有的方式加速您的銷售。
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Kronologic 透過自動發送邀請和邀請電子郵件混合訊息、使用 AI 協商會議時間調整（在整個團隊中協調）來加速收入成長。
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Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
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Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
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B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
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銷售流程智慧平台，用於監控管道、自動化銷售流程並透過工作應用程式更新 CRM。
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Verse.ai 透過人工智慧支援的簡訊對話轉換潛在客戶。自動簡訊可保持潛在客戶的參與並提高轉換率。
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研究潛在客戶並撰寫個人化、深思熟慮的電子郵件不應花費 20 分鐘。 Autobound 透過使用人工智慧產生個人化、相關的銷售電子郵件來提高電子郵件回覆率。
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Dooly 透過改善 CRM 環境、運行成功的銷售流程以及消除低價值工作，幫助收入團隊贏得更多交易。
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透過對話式 AI 提高潛在客戶轉換率。自動化收入互動、大規模參與並透過電子郵件、聊天、簡訊進行互動。
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銷售團隊的買家情報和個性人工智慧能夠真正個性化所有互動，吸引更多潛在客戶並達成更多交易。
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追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
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記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
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Lavender 幫助世界各地數以千計的賣家更快地撰寫更好的電子郵件，在更短的時間內獲得更積極的回應。 G2 評分為 4.9/5。
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即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
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Nektar 是一個直覺的行動數據收集和管理平台，旨在讓我們的客戶利用他們的數據並簡化工作流程。
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當您專注於銷售時，Amplemarket 會處理繁瑣的任務。它是自動駕駛儀上的潛在客戶開發、電子郵件推廣和潛在客戶資格認證。