Privalia
privalia.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Privalia」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
首次購買免運費！透過 Privalia，獲得最好的折扣。 Privalia 是排名第一的折扣購物線上商店，在這裡您可以找到針對女性、男性和兒童的最佳時尚品牌的每日獨家優惠和高達 70% 的促銷活動。時尚折扣店和線上購物，提供鞋子、運動鞋、外套、箱包、襯衫、女裝、男裝和運動服...以及美容、家具、家居和裝飾的最佳優惠。
網站： privalia.com
免責聲明：WebCatalog 與 Privalia 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。