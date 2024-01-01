替代項 - Prevedere
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美國圖片庫、素材庫、音樂庫和編輯工具提供商；它的總部位於紐約。 Shutterstock 由程式設計師兼攝影師 Jon Oringer 於 2003 年創立，擁有一個包含約 2 億張免版稅庫存照片、向量圖形和插圖的庫，以及約 1000 萬個可供授權的影片剪輯和音樂曲目。 Shutterstock 最初只是一個訂閱網站，2008 年，它從訂閱擴展到點菜定價。它自 2012 年起在紐約證券交易所公開交易。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Fluidly
fluidly.com
Fluidly 正在從根本上重新思考企業規劃和管理財務的方式，從現金流到融資。因此，無論您是尋求輕鬆管理現金的企業，還是想要更好地服務客戶的會計師，我們都可以提供協助。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智慧 IIoT 平台套件，包含專為業界設計的商業和專家應用程式。 Braincube 的平台和現成的應用程式使製造商能夠從資料流和大數據分析中找到即時和長期的價值。其操作軟體透過邊緣提供即時狀況的即時可見性，並透過雲端提供分析應用程式中心，以更好地優化效能。結合邊緣和雲，從 IIoT 平台獲得最佳結果：根據即時建議進行調整併提高未來效能。無論您是努力持續改進和提高生產力、透過機器學習降低成本、資產監控和預測性維護策略，還是透過圖表、表格和儀表板進行視覺化，從強大的應用程式商店中進行選擇，以幫助您實現特定於環境的目標。 Braincube 提供一站式服務來控制您的資料並...
Pecan
pecan.ai
Pecan 的預測分析軟體專為產生影響而設計。在幾天內獲得準確、可行的預測並釋放 AutoML 的力量。
Vortexa
vortexa.com
最先進的能源分析描繪了全球貨物流程圖景。在與 Vortexa 競爭之前識別能源市場機會。
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力領域是會話人工智慧（語音辨識、對話系統、語音助理）；自然語言理解；影像分析（影像分類與分割、物體/人臉偵測）；客戶行為分析。該公司的程式設計師和資料科學家團隊為其業務合作夥伴成功實施了多個專案。 Qudata 的研究人員也致力於通用人工智慧的創新方法。
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai 是領先的消費者智慧平台，正在徹底改變企業外部資料的未來。利用其專有的人工智慧技術，NWO.ai 能夠在微觀趨勢發生重大變化之前對其進行預測，為公司提供在當今不斷變化的生態系統中競爭所需的關鍵見解。隨著組織和企業繼續依賴數據作為其成長策略的一部分，NWO.ai 提供從最多樣化的數據來源中挑選的數據智能
Enveyo
enveyo.com
透過 Enveyo 的物流優化軟體，將您的運輸業務轉變為競爭優勢並實現利潤最大化。
Predelo
predelo.com
在自動駕駛儀上為您的業務取得人工智慧驅動的預測和優化決策，直接與您已使用的工具整合。
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
Verteego
verteego.com
Verteego 的人工智慧即時分析您的數據並產生建議，以優化您的供應鏈、促進您的行銷活動。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可協助全球製造商減少過剩庫存、防止嚴重短缺並建立營運指揮。該平台以工廠為中心，彌合了複雜的供應鏈和庫存運營及其過時的、勞動密集的報告、分析和庫存決策方法之間的差距。該軟體可與任何 ERP 系統集成，並規範不同 ERP、規劃工具和其他供應鏈執行工具中的資料。在建立跨公司可見性後，該平台使用人工智慧提供規範性和優先順序的見解，採購團隊可以利用這些見解自信地優化庫存、推動永續的供應鏈效率、減少營運資本並釋放新的業務成長。
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一種位置行銷解決方案，可讓行銷人員根據使用者的精確位置吸引使用者。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 透過衡量、預測和規劃推動收入成長的行銷工作，幫助 B2B 行銷團隊提高投資報酬率。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
DataRobot
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打開。靈活的。旨在適應您團隊的人工智慧需求。 DataRobot 將您所有的生成和預測工作流程整合到一個強大的平台中。快速交付您的業務所需的人工智慧，管理您的所有資產，並聘請世界一流的人工智慧專家。
Faraday
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Faraday 讓您將 AI 嵌入整個堆疊的工作流程中，讓您最喜歡的工具表現得更好