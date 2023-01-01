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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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將禮品卡換成奈拉、塞地、比特幣或 USDT。一個以用戶為中心的平台，專為您交易、購買和出售各種數位資產而設計，包括禮品卡、比特幣、USDT、萊特幣、狗狗幣、通話時間和數據充值。使用奈拉、塞迪斯、比特幣和泰達幣作為付款選項。

網站： prestmit.com

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