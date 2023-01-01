替代項 - Pressboard
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而建立的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
Anyword
anyword.com
透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Shakespeare
shakespeare.ai
取得世界上最好的人工智慧文案寫作軟體，為您的網站、社群媒體、報告、部落格、廣告文案、電子郵件等打造世界級的文案
IO Technologies
public.iotechnologies.com
透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
Contently
contently.com
評價最高的內容行銷解決方案：專家內容策略、企業內容行銷平台、全球內容創作者網路。
Readable
readable.com
Readable 是終極可讀工具。優化您的清晰度並拉近與觀眾的距離。
Akamai
akamai.com
Akamai 是領先的內容交付網路 (CDN) 服務供應商，提供媒體和軟體交付以及雲端安全解決方案。
Foleon
foleon.com
無論您的目標是誰，內容都會吸引您的受眾、填補管道並推動結果。因此，讓您的體驗成為一種體驗。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
QuickFrame
quickframe.com
MNTN 的 QuickFrame 透過改變原始影片的創建方式，使每個組織都能在影片優先的世界中競爭。我們的 Global Video Hub™ 平台透過解鎖針對每個平台、活動目標和風格高效創建的數據驅動視頻，最大限度地提高視頻內容的投資回報率。全球錄影帶中心已為高露潔棕欖、孩之寶、Self 和 Ben Bridge Jewelers 等領導品牌製作了超過 65,000 個影片。 QuickFrame 是 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snap、Pinterest、LinkedIn、MNTN 和 Roku 的官方合作夥伴。
GetSocial
getsocial.io
80% 的分享是透過複製貼上、訊息應用程式和電子郵件進行的。 GetSocial 透過為30 多個網路提供獨特的社交小部件組合來解決此問題，以增加您的自然社交流量、有關共享活動的詳細分析（包括暗社交）、自動發布工具以及革命性的URL 縮短器（可在發布後追蹤100% 的社交活動）第一次點擊。您再也不用懷疑流量來源了！ GetSocial 是內容和社群行銷人員的最佳解決方案。
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony 的內容行銷工作流程可協助您的團隊建立高度詳細的內容行銷簡報，比大多數團隊使用的手動流程快 50-80%。我們幫助您快速分析搜尋意圖、競爭對手關鍵字和主題概況、文件大綱、使用者問題、權威來源以及圖形和影片的視覺內容要求。然後，您可以使用我們的人工智慧驅動的主題模型來優化您的內容，快速識別內容中缺少的子主題。我們的工作流程可以讓您的團隊擺脫 20 個瀏覽器標籤和數小時的複製貼上到 Google 文件的工作，這樣您就可以專注於建立表現更好的內容行銷資產。
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供資料連接器和自動化工具，使企業能夠以實惠的價格擴展和自動化其內容營運。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表...
Web CEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
Clearscope
clearscope.io
Clearscope 是一流的 SEO 內容優化平台，可推動搜尋流量。我們簡化的工具簡化了 SEO 寫作，因此您可以創建一流的排名內容。我們的文字編輯器易於使用、分享和教學。除了我們一流的文字編輯器之外，我們還提供： -- 由人工智慧驅動的內容報告，其中使用來自Google 的即時數據提供高訊號推薦-- 每月搜尋量和搜尋意圖洞察，幫助您定位正確的關鍵字--易於理解的內容分級標準，可客觀地衡量內容品質-- 適合作家的見解和範例短語，鼓勵相關、全面的寫作-- Google Doc 和WordPress 集成，將Clearscope 插入您的內容工作流程我們確保每位客戶都已設定好透過我們的專家團隊提...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai 不僅僅是人工智慧。我們為出版商專門建構的解決方案融合了經驗和技術，提供可簡化業務數據、提供見解並優化收入的產品。我們的核心產品結合了商業智慧、自然語言生成和媒體產業專業知識的創新技術，為內容創作者提供尖端的分析解決方案。 Spiny Trends 是 Spiny.ai 的媒體部門，以智慧易消化的格式提供新聞和分析，不帶偏見或觀點。
Momently
momently.com
在幾秒鐘內為您的品牌或贊助活動建立自訂報告。使用內容分析和 API 透過提供相關內容來吸引讀者。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。
DISQO
disqo.com
DISQO 是用於了解每個客戶體驗的 CX 平台。企業相信 DISQO 能夠為每個客戶、接觸點和結果提供更好的決策。 DISQO 的廣告衡量、客戶回饋和受眾訪問產品由業內最大的選擇加入消費者數據平台上的數百萬消費者提供支援。 DISQO 獲得德勤 Fast 500 強和 Ad Age 最佳工作場所認可，並榮獲 Digiday 和 Cynopsis media 的廣告測量獎。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest 是一個幫助您控制線上形象各個方面的平台。透過使用者友善的平台，我們可以簡化您的任務，讓您不會對 15 種不同的管理工具感到困惑。為了讓您全面了解自己的表現，UrbiQuest 結合了所有相關資訊。一切都經過分析和解釋，無論是安全、社交網路、網站管理或電子郵件。此外，我們還將向您發送有關您每週活動的詳細報告。此外，如果您希望進步，我們也提供客製化的輔導課程。
Revuze
revuze.it
Revuze 是線上評論生成式人工智慧分析的領導者，徹底改變了消費者洞察格局。憑藉多年利用法學碩士培訓的經驗，Revuze 充分發揮了跨多個電子商務來源的經過驗證的買家的洞察力的潛力。我們的尖端解決方案使企業能夠將評論分析無縫整合到其行銷和產品流程中，從而製定策略決策。透過高品質的數據、富有洞察力的預測以及跨來源和區域的可擴展功能，我們提供具有直覺功能、動態儀表板和綜合報告的即時分析。從資料收集到最終視覺化，Revuze 的端到端解決方案可確保您能夠駕馭快速變化的品類格局，並自信地做出日常數據驅動的決策。發現 Revuze（消費者洞察行業的 GPT）的強大功能，並更深入地了解您的客戶和競爭對手...
Knotch
knotch.com
Knotch 的內容智慧平台可以揭示哪些內容有效以及為什麼有效，因此您可以花更少的時間猜測，而將更多的時間花在行動上。 受到數據驅動行銷團隊的信賴
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一個專為內容而建構的分析平台，其設計理念為：最成功的公司是擁有最好內容的公司。然而，在數位內容世界中獲勝並不容易。您需要創建反饋循環並透過數據聆聽觀眾告訴您的內容。透過30 個獨特的關注指標、訂閱者追蹤和受眾細分，內容創作者、分析師、編輯、行銷人員和傳播專業人士可以使用Parse.ly 來： - 透過數據發展業務並改善讀者參與度、轉化率和保留率等關鍵指標- 驅動的見解。 - 根據即時的即時受眾洞察採取行動或分析歷史數據，以清楚地了解過去並規劃未來。借助內建的個人化平台，產品團隊可以使用 Parse.ly 創建由資料支援的動態內容體驗，並由使用者在其網站和 CMS 或 WCM...
Conductor
conductor.com
Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台。 Conductor 的企業 SEO 和內容行銷平台旨在幫助品牌確保其網站在技術上進行優化，以在搜尋引擎上排名、改進現有頁面並創建新內容以增加自然網路流量。 Conductor 幫助行銷人員了解客戶需求和搜尋行為，使跨職能團隊能夠針對他們的 SEO 策略採取行動。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 數據象限報告將 Conductor 評為 SEO 解決方案的領導者，並在其 2022 年 SEO 情感足跡報告中評為冠軍。 Conductor 也在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台評估中獲得最...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 3...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel 是一個內容分析平台，可幫助出版商和媒體公司了解其流量、讀者和訂閱者。 Marfeel 的平台幫助出版商透過基於數據的決策在團隊之間建立協同效應和協調一致，以釋放其內容和受眾的全部潛力。 Marfeel 總部位於巴塞隆納，在紐約和波哥大設有辦事處，擁有 60 多名專業人員。 Marfeel 自 2011 年以來一直與出版和廣告科技產業合作，是 Google 認證的出版合作夥伴、IAB 和 Prebid.org 的正式成員，並持續為出版商開發新技術。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問 https://www.veritone。c...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
Comscore
comscore.com
Comscore 是一種值得信賴的貨幣，用於跨平台規劃、交易和評估媒體。
Matomo
matomo.org
不要損害您的 Google Analytics 聲譽。 Matomo 是一種道德的選擇，您不會做出隱私犧牲或損害您的網站。
Pepper Content
peppercontent.io
透過內容行銷加速您的收入 Pepper CMP 借助生成式人工智慧和我們的專家人才網路的力量，幫助行銷團隊快速、大規模地構思、創建和分發內容。
Paperflite
paperflite.com
使用 Paperflite 策劃、組織和分發您的行銷資料，即時追蹤他們的表現和參與度。