替代項 - Postifluence
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
Respona
respona.com
Respona 是一款集個人化與生產力於一體的數位公關、影響者行銷和連結建立軟體。
Tagger Media
taggermedia.com
Sprout Social 的 Tagger 徹底改變了當今一些最大的品牌和代理商的社群媒體行銷產業，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。數據驅動的社交智慧平台使行銷人員能夠規劃行銷活動、最大限度地提高工作流程效率、與創作者聯繫並準確衡量投資回報率。要了解更多信息，請訪問 taggermedia.com。
OutreachZ
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OutreachZ 是領先的連結建立服務平台，可讓您輕鬆建立權威反向鏈接，受到全球領先 SEO 的信賴