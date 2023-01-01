時間管理、注意力管理。 Pomodizer 時間追蹤系統基於番茄工作法 - 選擇當前最重要的任務，不間斷、不分心甚至不切換地完成 25 分鐘，然後獎勵自己 5 分鐘的休息。如果你成功了——恭喜你，你又贏了一個「番茄」！

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