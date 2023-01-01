替代項 - Poe
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Bard
bard.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Chat AI
gtchat.ai
歡迎使用 CHAT AI，這是一款人工智慧聊天機器人，它使用最新的自然語言處理技術與您進行智慧且引人入勝的對話。只要輸入您的訊息，CHAT AI 就會周到且個人化地回覆。 無論您是想撰寫長篇內容（散文、電子郵件、文章等）、談論時事、分享您的想法和感受，還是進行隨意的對話，CHAT AI 都可以傾聽您的聲音並與您互動。憑藉著不斷發展的AI技術，
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智慧網路副駕駛
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。