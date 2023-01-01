替代項 - Podia
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化業務平台，用於創建和擴展您的知識業務。立即免費試用 Kajabi，試用 14 天。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。加入超過 20 萬多名創作者的行列，從每月超過 400 萬訂閱會員那裡賺取薪水。
beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。
MemberSpace
memberspace.com
從您自己的網站銷售會員資格和數位產品。 分享您的知識並賺取收入。 新增僅限會員造訪您網站的任何部分並接受付款。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Wix、Notion 等。