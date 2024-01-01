替代項 - Podbase
VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint 是世界各地小型企業的行銷合作夥伴，幫助他們實現夢想。 20 多年來，我們透過高品質的設計和行銷產品幫助小型企業打造可信賴的形象和感覺。
CafePress
cafepress.com
透過客製化 T 卹、貼紙、海報、咖啡杯等來慶祝每個人的獨特身份和熱情。歡迎所有人。
Gelato
gelato.com
Gelato 創建了世界上最大的客製化產品本地生產和分銷網絡。我們共同將創造力帶入生活並融入商業。
Kotis Design
kotisdesign.com
我們是業界領先的贈品提供者和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌在世界各地創建、銷售和運送贈品。從人力資源團隊到銷售和行銷序列，我們幫助您在工作流程中整合和分發贈品。我們製作人們真正想要佩戴和使用的贓物。利用我們屢獲殊榮的產品設計和強大的倉儲和履行解決方案。我們位於美國的兩個工廠與海外工廠網路結合，可以將商品發送到世界各地。適時的品牌商品可以使您的機會價值增加一倍或三倍。我們的 Salesforce 和 Shopify 整合可讓您利用我們的倉庫和履行團隊在有意義的時候發送商品。不需要贓物壁櫥！讓我們一起打造偉大的商品。
Lob
lob.com
Lob 提供直效郵件和地址驗證 API，使企業能夠向客戶發送及時、個人化、自動化的離線通訊。
Printcart
printcart.com
Printcart 包含的模組可協助您推廣印刷業務並在線上銷售您的設計和印刷服務。
Primoprint
primoprint.com
Primorpint 是一家線上印表機，專注於列印、設計、技術和出色的美國客戶服務。 Primoprint 成立的目的只有一個：讓印刷品購買體驗變得更好。 Primoprint 致力於簡化客戶的訂購流程，改善生產工作流程，並為我們的團隊提供確保客戶滿意度所需的工具。 Primoprint 在美國擁有 9 個生產工廠，在加拿大擁有 1 個工廠，可在 1-2 個工作天內出貨，覆蓋美國 90% 的地區。 Primoprint 也為印刷商、設計師和印刷經紀人提供慷慨的經銷商計劃。
Merchsmith
merchsmith.com
線上設計！在一處訂製、視覺化並實現您的品牌商品。即時價格和交貨日期。 Merchsmith 的促銷產品。
Hatch Printer
hatchprint.co.uk
Grow Mail
growmail.com
以 50% 的折扣定位您附近的客戶 輸入您的目標郵遞區號，查看它是否符合我們的獨家折扣區郵件計劃的條件。
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint 是一家在線上列印商業表格、優質文件夾、文具、名片、貼紙、海報、傳單等的公司。個人化、線上列印服務－客製化列印。
Brandly
brandly.com
線上名片列印解決方案，提供免費的品牌入口網站來為多名員工管理、編輯和訂購名片，並簡化工作流程，並且每個訂單均可免費送貨。
Direct Mail Manager
directmailmanager.com
大規模自動化有針對性的按需明信片和信件，並在 24 小時內將它們發送到郵件流中。
Propago
propago.com
Propago 的行銷資產管理平台讓印刷生產商和品牌將行銷資產置於強制執行高級業務規則的智慧行銷中心之下。員工可以存取整個行銷目錄（印刷品、促銷品、服裝和數位），個性化他們的產品，並從任何設備訂購。而且，憑藉一整套生產、採購和倉儲工具，該平台可確保組織從頭到尾擁有一條精簡的供應鏈。
instantprintuk
instantprint.co.uk
我們是即時列印。我們是唯一一家真正獲得您業務的線上印刷公司。這是因為我們是一群友好的才華橫溢的人，他們將竭盡全力幫助您創造出精彩的印刷品。我們了解您希望以最佳方式接觸客戶。因此，從快速傳單列印到免費名片設計，我們致力於讓您的業務蓬勃發展。
Ace Displays
acedisplays.com
Ace Displays 是一家專業製造商和折扣零售商，生產用於貿易展覽的各種產品。 Ace Displays 位於加州洛杉磯，擁有完整的陳列室和生產設施。
UPrinting
uprinting.com
UPrinting 幫助企業客製化印刷產品，從名片、明信片到貼紙和標籤、標誌和橫幅、包裝材料等。免費文件校對和快速印刷週轉。
Packhelp
packhelp.com
您的客戶一定會喜歡的客製化包裝。 探索、設計和訂購環保包裝。
Printfection
printfection.com
使用我們的贈品管理平台輕鬆創建精美的品牌贈品並將其分發到世界各地。立即聯絡我們或取得演示。