替代項 - Ploomes
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
Podio
podio.com
Podio 提供了一個基於網路的平台，根據專案需求在專案管理工作區中組織團隊溝通、業務流程、數據和內容。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Teamleader
teamleader.eu
更多業務。減少麻煩。客戶管理、專案管理和發票集中於一款便利工具。 Teamleader 讓 11,000 家中小企業的工作變得更輕鬆。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
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使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
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當您需要與 G Suite 搭配使用的 CRM 軟體時，您需要 Copper。請嘗試一下，看看我們如何幫助您的企業建立更牢固的客戶關係。
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正在尋找下一個挑戰嗎？改變範式並不容易，我們正在尋找更多優秀的人才加入團隊並永遠改變 CRM。