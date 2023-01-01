該應用程式採用值得信賴的 Plenda 方法，記錄、排程和檢查作業。只需輸入主題，重複填寫您的時間表並立即輸入您的作業。填寫您的課後活動並在待辦事項清單中規劃一次性任務。一天有很多任務？在任務之間安排休息時間。任務未完成或日程安排有變更？只需將任務或主題移至另一天即可。

網站： planning-en-agenda.nl

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