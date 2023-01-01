Plenda
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Plenda」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
該應用程式採用值得信賴的 Plenda 方法，記錄、排程和檢查作業。只需輸入主題，重複填寫您的時間表並立即輸入您的作業。填寫您的課後活動並在待辦事項清單中規劃一次性任務。一天有很多任務？在任務之間安排休息時間。任務未完成或日程安排有變更？只需將任務或主題移至另一天即可。
免責聲明：WebCatalog 與 Plenda 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。