Planrow 是一款任務管理和筆記工具，可協助您規劃日、週、月和年。 它的設計和建造是為了幫助您透過制定和組織實現目標所需的較小步驟來完成您的大計劃。 典型的、簡單的待辦事項清單會導致對未來的思考不足，並且不會產生有意義的進展。 Planrow 提供漸進式規劃工作流程，讓您的日常任務具有深度和影響力。 通常的筆記、知識庫工作流程使我們容易累積不可操作的知識和過度規劃。 Planrow 讓任務和筆記可以互通，從而幫助您將想法轉化為行動。 透過將您的長期筆記和當前任務結合在一起，Planrow 可以幫助您從全面思考的角度規劃您的時間。這可以幫助您對關鍵的事情採取行動，以實現一致、有目的的執行。

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