替代項 - Placer.ai
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Scribble Maps
scribblemaps.com
輕鬆建立、分析和共享地圖。與朋友分享、在網站上嵌入地圖以及建立圖像或 PDF。
elink.io
elink.io
使用 Web 連結建立任何內容。 elink 擁有保存書籤和建立網頁、電子郵件通訊、RSS 網站小部件、社交生物連結、社交牆、自動化內容等所需的一切。在幾分鐘內創建內容！
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Mapbox
mapbox.com
開發商的地圖和位置。精確的位置數據和強大的開發工具將改變我們探索世界的方式。
Short.io
short.io
Short.io 是一個白標籤 URL 縮短器，可在品牌網域上建立短連結。縮短、自訂並與您的受眾分享品牌 URL。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受眾研究觸手可及。 快速發現客戶的痛點、他們需要什麼解決方案以及他們渴望支付什麼費用。
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一個病毒式和推薦行銷平台，用於發起排名競賽、抽獎、預發布和推薦計劃。
Revue
getrevue.co
建立忠實的觀眾。 Revue 讓作家和出版商可以輕鬆發送社論通訊並獲得報酬。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Radio.co
radio.co
想創建一個廣播電台嗎？透過一個易於使用的平台自動化您的日程安排、直播和追蹤聽眾。歡迎來到 Radio.co。
ShareASale
shareasale.com
與 ShareASale 合作，成為我們值得信賴的聯盟行銷網絡的一部分。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案。
RocketLink
rocketlink.io
將重定向像素、自訂號召性用語、自訂網域新增至您共享的任何鏈接，自訂連結縮圖外觀並重定向任何點擊的人。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一項影響者行銷服務，使品牌和影響者能夠聯繫、協作並實現他們的目標。
TravelTime
traveltime.com
使用 TravelTime Location API 建立出色的應用程式。 致力於資料隱私和傳輸資料準確性。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式來自任何 IPv4 和 IPv6 位址的安全資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Smappen
smappen.com
行駛半徑地圖應用程式。 Smappen 是一款互動式地圖，您可以使用它根據行程時間建立區域。 快速輕鬆地分析服務區域、優化物流並制定本地行銷策略。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
BrandBucket
brandbucket.com
原創品牌名稱市場，擁有超過 100,000 個專家策劃的企業名稱可供選擇。從我們的團隊獲取匹配的 .com 和徽標以及免費的品牌建議。
CARTO
carto.com
將交易數據貨幣化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 將數百萬日常信用卡交易轉化為零售、房地產和公共部門 B2B 客戶的基於位置的見解。
WANotifier
wanotifier.com
您的客戶正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他們發送大量 WhatsApp 訊息，官方 API 費用可享 0% 額外加價！
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解網路上真實情況的更便宜、最快且最簡單的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 為那些不尋求高級報告或企業功能的人們提供乾淨、直接的書寫體驗。
Chainfuel
chainfuel.com
借助Chainfuel 強大的電報機器人和網絡應用程序，您只需點擊幾下即可自動保護您的群組免受垃圾郵件發送者和詐騙者的侵害，跟踪您的群組指標，吸引並留住您的用戶。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年來最好的床墊技術進步。我們的床墊和枕頭提供免費送貨、免費退貨和 100 晚試用。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
Eredom
eredom.com
歡迎來到艾瑞多姆！探索未註冊的品牌商業網域！搜尋可用且可品牌化的商業 .com 網域！
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目標流量產生器來最大限度地提高您的網站流量。根據您的特定要求客製化您的行銷活動，輕鬆吸引成千上萬的訪客。只需幾個簡單的步驟即可客製化您的行銷活動，從而充分發揮您網站的潛力。 Getthit 的流量產生器是提高網站流量的終極解決方案。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先進的 AI 驅動的聯盟行銷發現 SaaS 應用程序，用於發布商管理。該平台提供對發布商網站的深入分析以及用於聯盟招募的資訊和工具。平台內的機器學習可確保結果變得更有針對性，因為它可以了解使用者的喜惡，從而幫助找到最好的聯盟行銷人員。如需了解更多信息，請訪問 www.publisherdiscovery.com
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司...
SummarAIze
summaraize.com
10 分鐘內播放 10 倍播客和影片內容。 SummarAIze 將您的音訊和視訊內容重新調整為引人入勝、可分享的社交貼文、電子郵件內容、摘要、引言等！
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在頁面上顯示媒體和我們的獲利功能，而無需將訪客引導至其他頁面。美國的創作者經濟平台。媒體和貨幣化。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一個先進的物體偵測平台，旨在分析衛星和無人機影像。它使用戶能夠檢測、分割和定位這些影像中的物件和區域，以及追蹤變化和識別異常。它的用戶友好界面和無代碼方法使所有技術背景的用戶都能夠創建定制用例並從數據中獲取有價值的見解。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技術的先驅和領先的地理位置追蹤平台，具有內建的客戶通知和通訊功能。我們提供一流的基於位置的技術來捕獲、攝取和處理數據，以預測性地可視化人員、產品和資產在運動中的位置，並提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 預測可見度和位置智慧技術。
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款由人工智慧驅動的內容創建工具，可簡化產生高品質聯盟內容的過程。只需點擊幾下，您就可以創建引人入勝的產品評論、引人入勝的綜述和資訊豐富的部落格文章，與您的聯盟行銷工作無縫整合。 Gizzmo 的與眾不同之處在於它能夠自動化整個 SEO 優化過程。我們的先進演算法會分析關鍵字、產生相關內容並針對搜尋引擎排名進行最佳化。現在，您可以讓 Gizzmo 處理 SEO 方面的工作，同時您可以專注於創建可推動轉換的引人注目的內容，從而節省寶貴的時間和資源。 Gizzmo 必須提供以下功能： - 人工智慧驅動的內容創建：我們先進的人工智慧演算法可以輕鬆產生高品質的聯盟內容。撰寫引人注目的產...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一種店內客戶追蹤系統，包括視訊和攝影機追蹤、資料收集和整合。
Chatwee
chatwee.com
Chatwee 是一款即時聊天和即時通訊應用程序，目標是： - 線上社群- 虛擬活動- 心理健康支援提供者- 團隊溝通- 即時交易- 教會服務- 教育網路研討會- 即時視訊串流，允許用戶透過私人、公共和公共場所進行參與信差式的群組對話。它提供了一系列廣泛的功能、高級自訂選項，如果適合您，還附帶永久免費計劃。輕鬆安裝，幾分鐘內即可開始使用。立即為您的網站添加一個動態的社交中心，您將看到參與度的上升！
Purlem
purlem.com
透過為清單中的每個人創建一個獨特的網頁來加強與客戶的關係，使您能夠與他們進行個人化的一對一互動。我們是通往個人化行銷的美麗新世界的簡單、經濟高效的橋樑。
Hidemyacc
hidemyacc.com
多重登入反偵測瀏覽器 - 在 01 裝置中建立具有不同設定檔的無限帳戶，而不是使用多真實裝置或虛擬機
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ 是一款社群媒體優化套件，可讓用戶管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社群媒體影響力。
Capsulink
capsulink.com
Capsulink 是一款 URL 縮短器，旨在保護使用者免受流量損失、外部連結損壞和利潤損失的影響。
Multiview
multiview.com
VisitorView 是一款網路分析軟體，可將造訪您網站的公司的 IP 位址與我們的資料庫進行匹配，以便告訴您這些企業的名稱等資訊。
Echo AI
echoai.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
eKyte
ekyte.com
eKyte 指導數位行銷團隊規劃和製作線上活動、分析和優化結果。人工智慧會完成剩下的工作。
PlaceKit
placekit.io
位置搜尋 API - 為您的應用程式提供全球地點搜尋、自動完成、商店位置和雙向地理編碼。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一個全球消費者洞察平台，透過可操作的情報幫助行銷和營運領導者提高效率，從而推動業務成果。其使命是創造一個更具相關性的世界，讓品牌接觸消費者並與他們建立關係。 Azira 提供創新的行銷解決方案來管理受眾、啟動全通路行銷活動並了解客流量歸因。它還為選址、貿易區域分析、競爭情報等用例提供營運見解。 Azira 為零售、飯店、旅遊、房地產、金融服務和媒體企業提供服務。 Azira 資料智慧平台闡明了 44 個國家 70 多萬個地方的消費者行為。營運情報：Pinnacle 可以輕鬆獲得有關位置績效的見解，幫助回答以下問題： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一個永續品牌行銷平台，利用在永續行銷框架上訓練的人工智慧模型的力量。該平台目前服務於永續時尚、個人護理和食品領域的三(3) 個類別，提供(a) 行銷有效性（資產）診斷(b) 創意傳播設計（Google廣告、亞馬遜清單（文字、圖像、影片） ）、社群廣告、網頁內容、關鍵視覺效果、產品詳細資訊頁面）； (c) 所有現有通訊資產是否符合歐盟、美國和澳洲新興的綠色清洗法規（索賠檢查員）。使用者可以透過基於 API 與現有行銷技術堆疊的整合來部署 Tikao.ai，以在企業層級進行擴展。
redirection.io
redirection.io
redirection.io 是領先的重定向和 SEO 優化工具。安裝在網站上時，redirection.io 允許其行銷或 SEO 經理分析流量問題並配置重定向規則以修復 HTTP 錯誤。它還可以幫助修復 HTML 元標記（標題、描述、opengraph 標記等），並在確保網站有效運作良好方面具有無與倫比的優勢。如果您不確定您的用戶遇到 404 錯誤的次數，或者沒有簡單的方法來修復它們，那麼 redirection.io 可能是您的一個很好的解決方案！
RealMailers
realmailers.com
RealMailers 是房地產經紀人的直效郵件工具。無需離開辦公桌即可設計、定位並立即發送明信片。免費地址清單。
Link Looper
linklooper.com
連結管理變簡單。 Link Looper 可協助您管理行銷連結並追蹤其成效。非常適合整個行銷團隊，從社群媒體經理到廣告營運。
Ermes
ermes.ai
ERMES是一個綜合數據+媒體平台。其目標是利用數據和人工智慧讓所有公司（無論大小）的廣告變得簡單、準確且有利可圖。 ERMES 平台包括： - 超過 2.95 億個確定性消費者檔案（240MM 美國/55MM 法國），擁有超過 380 個細分受眾群，包括用於建立自訂定位的行為和購買意圖標準。 - 自助式CRM 豐富模組，可幫助您更好地了解自己的潛在客戶和客戶- 營銷活動啟動模組，使您能夠創建和激活媒體計劃，從而根據您的受眾和預算最大限度地提高績效- 廣告創建模組，使您能夠快速、輕鬆地輕鬆創建適用於所有媒體的廣告格式 - 效果分析模組使您能夠一目了然地了解結果並進行相應優化。 ERMES 擁有...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero 是一款 SaaS 行銷自動化工具，可協助行銷代理商/數位行銷人員透過可分享連結在 2 分鐘內即時存取 Facebook、Google、TikTok、LinkedIn 等客戶的廣告帳號和頁面