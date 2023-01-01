包容性社區，獨家訪問。加入 PINK Nation、下載 VS PINK 購物應用程式、成為會員等等！ Pink（風格化 PINK）是 L Brands 前子公司維多利亞的秘密 (Victoria's Secret) 推出的內衣和服裝系列，針對比其主線更年輕的女性。目標族群包括13歲至22歲的年輕人。

網站： pink.victoriassecret.com

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