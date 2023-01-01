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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Pinegraph 的使命是激發您內心的創作者。 透過 Pinegraph，您可以輕鬆地將您的想像力變為現實。只需畫出並描述您想要的內容，Pinecasso 就會處理剩下的事情。 加入來自世界各地的數十萬創作者的行列，或搜尋數百萬個放大內容，開始您作為藝術家的旅程。

網站： pinegraph.com

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