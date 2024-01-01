替代項 - Pilot
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Gusto
gusto.com
Gusto 的人才平台可協助像您這樣的企業加入、支付費用、為您辛勤工作的團隊提供保險和支援。薪水、福利等等。
Osome
osome.com
我們將您從手工會計中解放出來，理清電子商務，並成立公司。在您發展業務的同時，讓我們的專家處理發票、報告和稅務事宜
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是中小型企業的 Quickbooks 和 Xero 簿記、會計和諮詢解決方案。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作為全球專家解決方案的領導者，我們幫助專業人士在健康、稅務、會計、財務和法律領域最重要的時候發揮深遠的影響。
Zeni
zeni.ai
人工智慧驅動的新創公司財務團隊。 透過 Zeni 的智慧簿記、會計和 CFO 服務，解鎖即時財務洞察和全方位服務的財務團隊。
Bench Accounting
bench.co
Bench 是美國最大的小型企業專業簿記服務公司。今天就開始免費試用，我們將為您記帳一個月。
Profit Matters
profitmatters.co
利潤很重要 簿記可確保您每個月的財務報表都是準確的。我們熱愛企業家，理解他們的痛苦。準確的財務數據可以帶來更好的決策，進而帶來更好的利潤。
Neo.Tax
neo.tax
針對早期新創企業的研發稅收抵免。 neo.tax 是有史以來最簡單、最準確的稅務申報軟體。 早期新創公司可以在 10 分鐘內申請研發稅收抵免，並只需支付所獲得現金回饋的 10%！
Fincent
fincent.com
體驗無縫的財務管理。簡化 ✓ 簿記 ✓ 報稅 ✓ 發票和付款 ✓ 費用追蹤等。預約演示！
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) 是一家金融科技會計公司，它使用專有的人工智慧技術- 從會計自動化到稅務優化，再到帳單支付和支出管理- 使小型企業的合規變得輕而易舉。成立於2019年，我們的使命是幫助創業家蓬勃發展。 Counto 是新加坡第一家向其會計客戶提供無限交易和基於收入的定價的公司，以此提高合規部門的透明度。自此，Counto 的稅務系統獲得了 IRAS ASR+ Tier 3 資格，這是新加坡可能獲得的最高認證。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供會計和財務軟體的會計軟體和服務公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 於 2009 年創立，於 2010 年從創業孵化器 Y Combinator 畢業。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收購了總部位於聖荷西的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收購了第二家公司 mAccounting，這是一家位於印第安納波利斯的會計和稅務公司。
Ceterus
ceterus.com
自動化就在這裡——讓它成為您會計的一部分！ 無論您是小型企業企業家還是支持小型企業的註冊會計師事務所，您都需要自動化才能在當今的市場中競爭。 Ceterus 結合了簿記和報告流程中自動化步驟的技術，從而降低了成本、提高了準確性並縮短了結帳時間。我們的客戶和合作夥伴依賴我們的技術，以便他們可以專注於自己的業務和客戶。 為您的會計帶來自動化，而無需中斷您的業務。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant 為美國的新創公司和小型企業提供全面、完全託管的簿記和會計解決方案。透過我們的固定價格計劃，您可以清楚地知道您所支付的金額，為您帶來超值的體驗，不會帶來任何意外。我們使用最新的技術和經過認證的專家團隊意味著我們的簿記不僅僅提供基礎服務 - 它有助於推動您的業務發展尋求全面的簿記和會計服務，或考慮聘請全職簿記員、會計師或財務總監在船上？我們來談談。在此處開始 30 天免費試用：https://cocountant.com/start-your-free-Trial/
BlueMeg
bluemeg.com
有了 BlueMeg，公司治理就不再是麻煩事。 BlueMeg 控制台是企業資料的全球作業系統。為您的客戶和員工提供一個安全的、基於雲端的平台，消除繁瑣且耗時的文書工作，並使您的公司治理和子公司管理數位化。我們的平台連接到值得信賴的合作夥伴，例如新加坡 ACRA、香港 CR、馬來西亞 SSM、MyInfo、Xero、Stripe 等，以簡化您的工作流程並提高效率。借助我們的平台，您可以在一個方便的位置輕鬆存取和管理您企業的所有重要文件和訊息，從而騰出時間和資源來專注於其他重要任務。告別實體文書工作的麻煩，迎接更有效率、更現代的經營方式。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供稅務準備和規劃服務的公司，旨在協助個人和企業應對任何複雜的稅務狀況。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美國最大的小型企業虛擬會計師事務所。我們的使命是為各行業的小型企業提供財務專業知識。我們的服務由專業註冊會計師和技術相結合，使企業能夠最大限度地減少任務，同時最大限度地節省稅金。這使得業主可以將時間和精力集中在發展業務上，而我們則負責其餘的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！
Rehmann
rehmann.com
Rehmann 是一家由註冊會計師、顧問、財富顧問和企業調查員組成的綜合金融服務公司。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共會計、顧問和技術公司，將深厚的行業和專業知識與創新技術聯繫起來，透過傾聽客戶的業務、行業趨勢以及他們面臨的挑戰，誠信、客觀地為客戶創造價值。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark 提供線上會計，其中包含自動會計和專用客戶團隊，以簡化稅務準備、發票、付款、費用追蹤等
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一個虛擬的個人和企業所得稅準備平台，為申報者與專門的註冊會計師進行配對。我們的目標是將家庭在線報稅的便利性和低廉價格與專業準備的納稅申報表的保證結合起來。我們的平台允許用戶與稅務專業人士進行虛擬交流和共享所得稅文件，同時省去他們必須完成與傳統自助線上平台相關的冗長複雜調查問卷的麻煩。我們獨特的低管理費用業務模式使我們能夠比傳統的步入式稅務準備特許經營節省約 50%，從而使我們能夠為客戶提供真實且可識別的價值主張。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供線上報稅服務的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一個專為單一企業設計的線上後台平台。 Collective 的技術和值得信賴的顧問團隊讓我們的會員自由地專注於重要的事情，處理從企業註冊到會計、簿記、稅務服務以及進入蓬勃發展的社區的一切事務，所有這些都在一個平台上進行。我們的會員加入後第一年平均節省 10,000 美元。透過 Collective，我們希望您能夠像全職工作一樣順利地經營自己的企業。我們由一群連續創業家和單一企業經營，他們相信讓自營工作者能夠享受與大公司相同的稅收優惠。
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible 是一個功能強大的 SaaS 平台，可讓註冊會計師快速識別並為其客戶提供州和聯邦營業稅優惠。在與註冊會計師合作 20 年後，我們意識到需要簡化稅收抵免流程。 TaxCredible 提高勞力密集流程的效率，提升您服務客戶的能力，同時創造額外收入。
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax 為新創公司和企業（包括製造商、軟體、遊戲和物聯網公司）提供了透過線上平台申請研發稅收抵免的機會。 GOAT.tax 透過提供易於使用的自助式體驗以及與薪資系統的集成，消除了複雜的稅收抵免激勵中的所有猜測。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助於確保每家公司獲得最大的稅收優惠。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是自動計算研發信用並接收資金的最快、最簡單、最實惠的方式。我們提供一流的證實報告、審計辯護，無需額外付費，最重要的是，除非我們確定有好處，否則我們不會收取費用。
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D 應用程式可自動執行申請研發稅收抵免的流程。各種規模和類型的企業都有資格獲得研發稅收抵免。然而，絕大多數的信用額都是由非常大的製造公司所獲得的。為什麼？因為傳統上，研發稅務研究既複雜又昂貴。在 Clarus R+D，我們的使命是讓中小型企業（包括尚未獲利的新創公司）更容易獲得研發稅收抵免。並將其價值擴展到軟體、工程、生物技術和醫療技術等產業。將資金重新投入您的企業中，用於招募、創新和發展。所有這些費用只是傳統研發稅收研究成本的一小部分。