替代項 - Phasio
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算軟體如何提高 CNC 機械車間的銷售？提供即時線上 CNC 報價有助於機械車間滿足客戶不斷變化的需求。在內部使用，可將您的詢價回應時間縮短至幾分鐘，或使用 DigiFabster 的機械車間報價軟體在您的網站上提供 24/7 線上報價和訂單。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
Pricer24
pricer24.com
經銷商、供應商和製造商面臨的複雜決策：建議零售價控制、市場和趨勢分析、市場報告、產品分析、動態定價。
Jiga
jiga.io
將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案軟體可讓您在 50% 的時間內建立、電子簽署和追蹤具有專業外觀的客戶提案。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Coohom
coohom.com
3D Rendering & Product visualization software with powerful AR & VR features dedicated to interior design, home decor, kitchen & bath, hospitality, lighting, home improvement, remodeling, and construction! Transform Retail, Manufacturing, and E-commerce into incredible buying experiences, and signi...
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite is an end-to-end Cloud-based Medical Billing, Revenue Cycle Management, Electronic Health Record Software, Practice Portal, and Practice Marketing CRM Software.
Moderlry
modelry.ai
Modelry is the end-to-end 3D product visualization platform, that empowers global e-commerce leaders to generate amazing product visuals and AR experiences using 3D models.
Cylindo
cylindo.com
Hundreds of furniture companies partner with Cylindo to get superior product visuals across the entire furniture buyer journey. We have created a platform that goes beyond high-quality product visualization and gives furniture businesses versatile assets they can leverage across multiple touchpoints...
ShapeDiver
shapediver.com
Turn your Grasshopper files into online applications. Safely share your design tools with others without exposing the original code. Easily embed them on any website via an iframe or integrate them with your favorite eCommerce platform or ERP system via various APIs and SDKs.
Brikl
brikl.com
Brikl is the leading MicroStore and team store technology worldwide. Set up shop in 15 minutes and spend the time you've saved on growing your business. Brikl's embellishment and 3D visualization tools simplify complexity by allowing designers to swap flat images and manual edits for placeholders an...
Expivi
expivi.com
無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip 透過出色的產品客製化體驗增強客戶的創造力，提高他們的參與度並提高轉換率。具有所有客製化產品選項和變體的可視化產品定制器。 Kickflip 產品客製化器可讓您的客戶以出色的產品建構器體驗為自訂產品添加色彩變體、文字、圖像或任何組件選項。產品個人化的即時預覽顯示在多個視圖中，以幫助視覺化您可能提供的無限產品變體。使用 Kickflip 用戶友好的自訂器以最簡單的方式進行複雜的客製化。主要功能： 高品質預覽：包含多個角度的即時產品預覽 動態定價：當客戶進行自訂選擇時即時更新定價 即時著色：在產品的可自訂區域動態應用顏色 多組件產品：新增/刪除零件產品並查看組合產品捆綁包：創建視覺...
Rev.io
rev.io
Rev.io 為通訊公司、無線和物聯網供應商以及語音和網路 MSP 提供複雜的計費即服務 (BaaS)。 Rev.io 使客戶能夠利用業界最完整的報價到現金財務處理經驗來管理複雜的訂閱計費模型，從而有效地管理最終客戶的訂閱、使用、稅收、計費和支付處理。 * 計費 * 使用率 * 稅金 * 付款處理 * 佣金 * 收款 * 票務 * 工作流程 * 庫存 * 資料分析
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一種基於雲端的動態提案管理工具，它將六個核心業務應用程式組合到一個軟體中，以幫助小型企業提案團隊實現提案流程的自動化。 Zbizlink 包羅萬象。它不僅僅是一個提案管理工具，它還旨在簡化政府和商業提案，並通過眾多超智能、省時的功能（RFP 解析器、全局自動填充、特定於角色的儀表板、可自訂模板等）支援整個業務開發生命週期。更多的。立即評估機會。發現合作夥伴的潛力和合格的資源。以 3 倍的速度完成提案 – 這樣您的團隊就可以回家了。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易於使用的提案管理軟體，可讓使用者快速建立和分享銷售提案。由於其簡單性和易用性，它在競爭對手中脫穎而出。其拖放提案產生器可幫助用戶在短短幾分鐘內建立提案 - 預設情況下每個提案看起來都令人驚嘆。 Propoze 主要為自由工作者和小型企業設計。為了幫助他們贏得更多客戶並發展業務，Propoze 允許用戶（即使是永久免費計劃）創建無限數量的提案並吸引無限數量的客戶。借助 Propoze，使用者可以建立和管理自己的自訂服務和單元，並且可以根據需要向應用程式添加任意數量的客戶端。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屢獲殊榮的軟體供應商，幫助機構投資者、投資顧問和投資經理滿足投資生命週期每個階段對資料收集、分析、交換、報告和合規性的嚴格要求。 Dasseti Collect 讓分配者透過數位化、自動化和協作來簡化資料收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市場有限合夥人用來從普通合夥人收集難以找到的 ESG 數據，或一般合夥人從投資組合公司收集數據。 Dasseti Engage 讓資產和基金經理人透過簡化流程來改善投資者關係，例如：回應客戶請求、提供一致的資訊、快速安全地分發報告。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是發送提案和合約、追蹤客戶何時打開提案並透過電子簽名更快完成銷售的完美解決方案。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 經過微調的 AI 軟體為您的獨立機構、機構或企業產生業務服務建議並發現潛在客戶。省時間。增加音量。轉換更多。贏回你的時間。
Estii
estii.com
解決方案提供者的估算軟體。 Estii 協助服務企業進行估算、定價並贏得更多利潤豐厚的業務。銷售、解決方案和交付團隊可以即時協作進行估算，迭代範圍和時間表，並立即導出高品質的商業提案。
Bidhive
bidhive.com
在一處規劃、管理和追蹤公司的投標管理活動。 Bidhive 專為協助組織統一其銷售、預合約和投標團隊而開發，使時間敏感的投標流程更快、更有效率。我們更進一步，為高階主管提供分析和報告的關鍵盈虧洞察的單一來源。使用 Bidhive 等平台的好處包括提高投標投資回報的效率，以及為投標策略提供更好的見解。 Bidhive 提供對正式投標流程的端到端全面監督，包括： - 指導策略、資訊收集和提案製定的最佳實踐工具和模板- 時間表、里程碑安排和狀態更新，以同時簡化多個投標的管理，以及 -報告見解，提供獲勝率、合約授予價值和業務線績效的可見度。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
EZsign
ezsign.ca
免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化關鍵業務功能，例如提案創建、客戶支援和員工入職。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
Tango
tangoagreements.com
創意機構的客戶參與軟體。簡化提案審批、自動化開立發票和付款，並簡化附加服務的購買。
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們在更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究方面花費的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、 Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，僅舉幾例。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是線上專案管理工具，可讓銷售團隊透過互動式報價和電子簽名來製作令人驚嘆的提案，以給潛在客戶留下深刻印象。利用提案洞察來完成更多交易。
RFP360
rfp360.com
RFP360 使尋源和採購團隊能夠集中其 RFx 發布流程 - 收集見解、評估提案並在單一數位工作空間中與同事和供應商合作。除了做出更明智的購買選擇之外，客戶在發出 RFP、RFI、供應商評估等時還可以提高效率、降低風險並提高參與度。我們的請求管理軟體將數位轉型和自動化引入採購流程。透過範本庫、工作流程、評分和訊息等全循環功能，買家和賣家可以在整個採購生命週期中輕鬆地在一個地方進行協作和溝通。 RFP360 在每一步都確保策略決策是明智、客觀和公平的。
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在銷售工程和回應管理專業知識的基礎上，為企業級 RevOps 團隊提供服務。我們的平台結合了內容協作、專案管理和機器學習，以簡化面向客戶的銷售和業務開發文件的創建。我們超越基本的自動化和知識管理，提供上下文感知的智慧支援。這使得 RevOps 團隊能夠大幅提高效率、削減成本並超越成長目標。 Ombud 與大中型企業合作，簡化與提案管理、售前、銷售和客戶服務組織相關的收入營運流程。以下是 Ombud 的不同之處： ▸ 企業級平台：我們專為企業部署而構建，並且能夠擴展到該複雜程度。我們成功地支持跨產業的全球組織。跨用例的多功能性：我們不僅僅是一個 RFP 工具。用例包括 RFX、資...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
Stigg
stigg.io
Stigg 是一個易於實施、適應性強的定價和包裝管理平台。我們消除了不必要的複雜性和無關細節，因此您只需幾分鐘即可實施任何定價方案。我們負責所有正確的抽象和集成，因此您無需花費時間進行建置和維護。
Spresso
spresso.com
Spresso 模組化 SaaS 解決方案由零售商構建，旨在應對定價、資料隱私、客戶 LTV 和客戶流失方面的現實挑戰。 Spresso 見解利用機器學習、進階分析和人工智慧，釋放資料利潤
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代價格管理和優化解決方案的全球供應商，可協助企業推動數位商務、適應市場動態並為銷售團隊提供支援。雲端原生 Pricemoov 平台具有強大的資料科學、端到端自動化和直覺的使用者體驗，使 B2B 和 B2C 企業能夠透過智慧定價釋放其收入潛力。
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 簡化您的產品定價和促銷 我們的 API 可以即時存取我們的綜合資料庫，其中包含按位置定價、節日等信息，使您可以輕鬆增強產品功能並為用戶提供無縫體驗。