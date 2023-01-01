PerformNOW 是一個基於網路的 Contact eXperience 管理系統和家具行業 CRM 解決方案。與客戶、供應商和員工候選人的所有溝通接觸點都會自動記錄在分段的聯絡人群組中。 為此，PerformNOW 可以幫助企業提高銷售線索績效並提高後續工作的效率。它集中了聯絡人交互，支援自動化活動、客戶服務票務工作流程等等。

網站： performnow.com

免責聲明：WebCatalog 與 PerformNOW 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。