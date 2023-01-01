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替代項 - Pendo

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗

PostHog

PostHog

posthog.com

自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix 是一個基於 SaaS 的平台，為 Web 應用程式和軟體產品提供應用內指導和效能支援。 Whatfix 協助公司建立出現在 Web 應用程式中的互動式演練。 Whatfix 在加州聖荷西和印度班加羅爾設有辦事處。

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

最以客戶為中心的使用者分析和產品參與平台。 Gainsight PX 可讓您深入了解使用者在您的產品中執行的操作、收集回饋並建立應用程式內互動（例如演練和指南）以推動入門和採用。

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