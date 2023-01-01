替代項 - Pendo
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一個基於 SaaS 的平台，為 Web 應用程式和軟體產品提供應用內指導和效能支援。 Whatfix 協助公司建立出現在 Web 應用程式中的互動式演練。 Whatfix 在加州聖荷西和印度班加羅爾設有辦事處。
Gainsight PX
aptrinsic.com
最以客戶為中心的使用者分析和產品參與平台。 Gainsight PX 可讓您深入了解使用者在您的產品中執行的操作、收集回饋並建立應用程式內互動（例如演練和指南）以推動入門和採用。