替代項 - Pecan
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美國圖片庫、素材庫、音樂庫和編輯工具提供商；它的總部位於紐約。 Shutterstock 由程式設計師兼攝影師 Jon Oringer 於 2003 年創立，擁有一個包含約 2 億張免版稅庫存照片、向量圖形和插圖的庫，以及約 1000 萬個可供授權的影片剪輯和音樂曲目。 Shutterstock 最初只是一個訂閱網站，2008 年，它從訂閱擴展到點菜定價。它自 2012 年起在紐約證券交易所公開交易。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Verteego
verteego.com
Verteego's AI analyzes your data in real-time and generates recommendations to optimize your supply chain, boost your marketing campaign.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA is a cloud-based SaaS platform that helps global manufacturers reduce excess inventory, prevent critical shortages, and establish operational command. The platform is factory-centric, bridging the gap between complex supply chains and inventory operations and their outdated, labor-intensive ...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 透過衡量、預測和規劃推動收入成長的行銷工作，幫助 B2B 行銷團隊提高投資報酬率。
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲（...
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打開。靈活的。旨在適應您團隊的人工智慧需求。 DataRobot 將您所有的生成和預測工作流程整合到一個強大的平台中。快速交付您的業務所需的人工智慧，管理您的所有資產，並聘請世界一流的人工智慧專家。
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Faraday 讓您將 AI 嵌入整個堆疊的工作流程中，讓您最喜歡的工具表現得更好