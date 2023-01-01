Pearson+ 可讓您閱讀、學習和聆聽 Pearson eText，並且透過離線訪問，您不會錯過任何一個節拍。在一處訪問所有 Pearson 電子文本，包括來自 MyLab、Mastering 和 Digital Collections 課程的電子文本。

網站： pearson.com

免責聲明：WebCatalog 與 Pearson+ 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。