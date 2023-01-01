Panzoid 是一個用於創建精美的自訂內容的社群和工具。它於 2012 年 1 月啟動，面向有抱負的線上內容創作者。 Backgrounder 1.0 的推出標誌著 Panzoid 使命的開始，即提供輕鬆創建美麗的客製化數位藝術的工具。

網站： panzoid.com

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