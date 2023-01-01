替代項 - Panoramata
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
Sensor Tower
sensortower.com
推動應用程式成長的數據 Sensor Tower 為您提供資料和見解 需要掌握行動應用程式生態系統。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在量身定制的儀表板中查找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
VisualPing.io
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 Visualping 是一個簡單的解決方案，專注於自動執行檢查網站（任何網站）是否有更改的繁瑣任務。我們對我們的技術進行了微調，以服務數十個用例，包括競爭對手監控、視覺回歸和污損監控、合規性監控、監管情報、價格和缺貨監控以及 SEO 監控。來自 165 個國家的超過 200 萬用戶和 85% 的財富 500 強公司使用 Visualping。 Visualping 透過多用戶管理、進階報告、API 存取和專門支援為大大小小的公司提供支援。
Crayon
crayon.co
Crayon 的競爭情報軟體工具套件可協助您發現並抓住機會，從而創造可持續的業務優勢。
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入...
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio Smart...
Web CEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
Thinknum
thinknum.com
隨著經濟活動在線化，新的數據軌跡被留下來。 Thinknum 的專有機器學習演算法即時索引公共網絡，以建立超過兩打結構化資料集。我們追蹤全球超過 50 萬家上市和私人公司的職位清單、員工人數、社群媒體吸引力、員工情緒、產品定價、商店位置等。客戶透過 API 或使用者友好的 UI 存取我們的資料。沒有其他網路數據供應商可以與我們的歷史和即時數據的廣度、深度和品質相媲美。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您存取任何澳洲公司的多個資料集的一站式商店，在進行研究和分析時節省您的時間和資源。
Groopit
groopit.co
透過眾包解決方案智取競爭對手。簡化員工分享和使用競爭情報以建立競爭優勢的方式。共享從未如此簡單。員工可以從 Teams、Slack、Salesforce、Web 瀏覽器、行動應用程式或任何工作地點共享情報。只要點擊三下，不到一分鐘，他們就能分享高品質、定量的競爭情報，輕鬆維持領先競爭對手的地位。使用英特爾的速度快如閃電。 Groopit 在資料來源和檢視中聚合並提供可操作的見解。每個參與人員都可以獲得最新的即時見解來指導自己的選擇，使每位員工都能增強競爭優勢。使用 Groopit 的資料存取 API 可以輕鬆將英特爾整合到現有企業系統中。將英特爾無縫添加到 Tableau、PowerBI、Sa...
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一個也是唯一一個專注於揭示競爭對手產品策略的產品策略情報解決方案。我們的解決方案有助於自動化和擴大競爭性研究，產生有影響力的見解，使產品團隊能夠加快交付、降低成本並促進成長。財星 500 強公司相信 Watchful 能夠推動更好的決策並保持其市場領先地位。欲了解更多信息，請訪問https://www.watchful.ai/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球領先的廣告創意洞察和分析平台，致力於為廣告主和發布商提供頂級廣告創意和行銷策略。 SocialPeta作為重要的廣告和行銷情報平台，專注於廣告情報、成本情報、廣告創意、受眾洞察、廣告策略等。SocialPeta幫助用戶深入分析廣告趨勢，並透過詳細的圖形化波動呈現有組織地進行。 SocialPeta 的龐大資料庫取自 46 個國家的 73 個頂級出版網絡。該資料庫包含超過 9.8 億則廣告創意。廣告、市場、成本、應用程式、受眾、電子商務和品牌的情報。幫助您在所有行銷決策中發展您的業務。目前，我們擁有200多家企業客戶，包括Google、Supercell、iGG、Fun...
BrandOps
brandops.io
行銷團隊使用 BrandOps 按需獲取行銷最棘手問題的答案。 BrandOps 是一個行銷績效平台，可顯示您的行銷在所有數位管道中相對於競爭對手、目標、業務成果、英雄品牌和產業基準的有效性。 BrandOps 透過來自評論網站、社群媒體平台、6,000 多個新聞來源、播客、搜尋等管道的數千個訊號提供成長見解。 BrandOps 減輕了營運團隊的數據負擔。數據被自動收集、維護和理解。快速發展的公司使用品牌營運來發展業務並建立健康的行銷機器。 https://www.brandops.io/
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英國私人公司的數據，從籌款和專利到招聘狀況和貿易數據。我們使用八個追蹤訊號來詳細追蹤高成長公司。此外，我們也監控更廣泛的投資者和加速器新創生態系統。我們有四個專門針對不同行業構建的數據平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我們的平台旨在幫助客戶發現、追蹤和了解業務。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Adthena
adthena.com
Adthena 是一個屢獲殊榮的付費搜尋廣告市場情報平台。我們獨特的人工智慧技術和機器學習模型可以讓您清楚地了解市場變化以及競爭對手在搜尋領域的所有舉動。這意味著您可以做出明智的策略決策，並從 PPC 預算中獲得更多價值，從最大化投資報酬率到保護您的品牌。強大的東西。而且你無法在其他地方得到它。與我們合作，制定您的成功付費搜尋策略。獎項與認可： -- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳搜尋軟體工具（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年英國搜尋獎-- 最佳數據使用 (PPC) - 銀獎（Adthena x Staysu...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte 的競爭情報自動化平台是業界唯一完全由人工智慧驅動的解決方案，可解決行銷和銷售專業人員在追蹤競爭格局時面臨的挑戰。 Kompyte 自動化了最廣泛的數位管道的追蹤過程，深入廣泛地進行競爭情報收集和洞察交付，幫助客戶在擁擠的行業中脫穎而出並獲得市場領導地位。 Kompyte 為客戶提供了追蹤、編譯、分析並向正確團隊提供關鍵即時策略見解的工具，從而實現更好的訊息、定位、產品開發和收入獲取。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屢獲殊榮的廣告智慧解決方案可針對參與媒體銷售、規劃或購買流程的人員提供及時的跨媒體見解。媒體銷售團隊依靠 MediaRadar 來開拓新業務、創建引人注目的推廣並與合適的買家建立聯繫。代理商和行銷人員使用 MediaRadar 創建最佳媒體組合、監控競爭對手並發現新的廣告機會。
Klue
klue.com
Klue 是一個由人工智慧驅動的競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員和 CI 團隊收集、策劃和提供可操作的競爭對手洞察，以幫助銷售人員贏得更多業務。 Klue 讓企業銷售團隊能夠透過提供有關競爭對手的動態洞察來贏得更多業務。該平台以獨特的方式匯集了外部競爭情報和您所在領域團隊的內部知識。然後，銷售人員無論身在何處都可以輕鬆存取資訊。由產品行銷人員構建，旨在為組織在各種競爭環境中提供優勢。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的銷售支援平台透過相關、可信賴且引人注目的內容幫助銷售代表建立客戶關係並增加收入。
ReportLinker
reportlinker.com
人工智慧.在幾秒鐘內產生情報交付成果。透過分析和表示快速洞察複雜的環境。 ReportLinker 是一個由人工智慧驅動的市場情報平台，可加速獲得全球產業洞察。
BOSCO
askbosco.io
人工智慧支援的分析可減少廣告支出並增加銷售。 BOSCO™ 可以預測在所有管道中將線上支出分配到何處以獲得最大回報，使您能夠以 96% 的準確度預測未來績效。