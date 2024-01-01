替代項 - Palowise

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。