替代項 - Ottava
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Litmaps
litmaps.com
更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Rose AI
rose.ai
與 Rose 一起更快地進行研究。 利用人工智慧的力量，消除浪費在尋找、清理、視覺化和轉換資料的時間。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Grist
getgrist.com
世界值得擁有比電子表格更好的工具。 將電子表格的靈活性與資料庫的穩健性相結合，以您的方式組織資料。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 進行檢查。捕獲問題。管理任務。溝通清楚。培訓工作團隊。各種規模的企業都可以透過安全文化來完成工作。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一個無程式碼內部工具建構器。簡單的拖放介面使任何人都可以創建管理日常營運所需的工具，例如追蹤訂單、解決問題和監控付款。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Reportz
reportz.io
報告工具旨在透過利用互動式儀表板為您節省繁重的定期報告任務的時間和金錢。
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data 讓資料觸手可及，讓難題變得簡單。透過視覺移動優先存取數據，組織中的任何人都可以在幾秒鐘內用數據回答問題。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家電子取證自動化公司，提供基於雲端的軟體和服務來簡化訴訟取證、調查和審計。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
Trevor.io
trevor.io
有一種更好的方法來處理數據。 Trevor 讓您的整個團隊能夠從資料庫中取得答案，即使他們不懂 SQL。
DashThis
dashthis.com
自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Plecto
plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
Vizzlo
vizzlo.com
時間軸圖表概述和範例。只需點擊幾下即可實現高效的專案規劃和調度以及令人印象深刻的時間表。在幾秒鐘內免費創建高品質的圖表、資訊圖表和業務視覺化。為簡報、文件或網路製作時間表、圖表、地圖。
MSIGHTS
msights.com
推動效率、行動和問責制的數據轉換、報告和協作。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一種資料分析工具，可與該公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察並提高效率。我們的目標是透過為團隊提供簡單的數據儀表板來輕鬆存取數據。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一個結合了財務和行銷系統的數據分析平台，可幫助雄心勃勃的公司最大限度地發揮數據的力量並更快地發展。我們透過整合領先系統（會計、銷售、行銷）的數據，為 B2B 公司提供單一事實來源，使其更容易充滿信心地成長。透過共享儀表板實現跨團隊協作。使用基於您的業務類型（SaaS、新創公司等）的自動化 B2B KPI 和指標來計算 MRR、ARR、LTC、CAC、同類群組分析等等！該平台專為成長型公司，特別是擁有投資者的公司而設計。 ScaleXP 使用戶能夠充滿信心地籌集資金，利用我們的即時數據和創辦人視圖儀表板，讓您隨時掌握業務績效的脈動。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一個針對中小型組織的基於雲端的資料平台和報告解決方案。我們專注於健康、會計和體育組織的數據和報告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一個商業智慧和報告系統，它是分析和視覺化公司進展的靈活且簡單的方法。一種商業智慧工具，有助於將公司的所有數據收集到一個地方，節省手動數據管理時間，更快地做出決策，並激勵您的團隊以更有效的方式實現目標。最適合：任何領域的中小型企業，他們在不同位置（ERP 系統、Excel 或其他文件）擁有數據，並且需要一種工具將所有數據統一到一個位置、可視化並準備分析。 flex.bi 定價概述：flex.bi 定價起價為 35 歐元/月。 flex.bi 提供免費試用。請參閱下面的其他定價詳細資訊 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
將您的工作效率提高 20% 以上。您可以免費試用 14 天，無需信用卡。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一種簡單且快速的方法來連接資料庫、服務和文件、探索資料、建立指標和 KPI 並與團隊共用。所有這一切都在 SaaS 雲端解決方案中，即使在公司防火牆後面也可以存取資料。它不需要高級技術專業知識或程式語言知識即可連接到資料來源並創建見解。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可建立包含圖表、資料表和篩選器的儀表板，顯示來自各種資料來源的即時資料。
Grunt
grunt.pro
像 PowerPoint Pro 一樣製作投影片！ Grunt 是每個認真製作投影片的人必備的 PowerPoint 外掛。更好的幻燈片。工作少了！
Waytobi
waytobi.com
基於 SaaS 雲端的解決方案，用於建立、追蹤、報告、分析和視覺化您公司或部門的 KPI。 KPI 管理從未如此簡單。無需額外的程式設計技能、學習課程或網路研討會 - 您可以在幾分鐘內開始工作和分析您的業務指標。我們正在幫助公司實現最佳的業務績效，然後做出有效、及時和有成效的業務決策。透過我們的服務，您可以： - 創建您自己的KPI 或從我們的商店選擇行業最佳實踐KPI 模板- 使用計算的和滾動的KPI - 選擇角色和權限（4 個層次結構） - 管理您的KPI報告和分析- 可視化並共享您的KPI透過儀表板查看性能
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，為 K12、高等教育、企業和政府機構提供透過點擊輕鬆查看來自不同來源的學習數據的能力。 IntelliBoard 帶來來自學習管理系統、學生資訊系統、協作工具、評估工具、人力資源和人才管理系統的資料。 IntelliBoard 允許使用線上學習輸入和分析每個機構的關鍵參與數據，並提供對學生數據點和平台的訪問，以便為參與學生成功的每個人組織溝通。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易於使用的拖放式建立報表、圖表和儀表板。按任何維度分析導入的資料度量，識別趨勢和表現最好/最差的人，從摘要概述開始並深入了解細節。
Talligence
talligence.in
Talligence 是一款為 Tally 用戶提供的商業智慧報告工具。 Talligence 是一款強大且獨特的 AI 和 ML 支援的 BI 解決方案，可將您的 Tally 資料轉換並視覺化為有意義的業務見解。它使用起來非常簡單且易於實現。
Selfr
selfr.ai
Selfr 是一個即插即用的人工智慧平台，可協助資料分析師和業務人員建立自動化管道，將多個來源的資料轉換為即時 BI 儀表板。它無需聘請昂貴的資料工程師來建置和維護資料堆棧，並自動執行許多繁瑣的手動任務。
DataReportive
datareportive.com
DataReportive 是 SQL 資料庫的報表工具。建立可自訂的數據報告並直接從您的資料庫透過電子郵件發送給您的團隊。
Reach Reporting
reachreporting.com
升級至 Reach 報告。財務和非財務數據的自動化。借助強大的儀表板和增強的視覺效果，使報告、預測和預算變得容易。自動執行重複性任務，以便在幾分鐘內做出更好的數據驅動決策。透過我們的三向預測功能，獲得有關您的業務軌蹟的寶貴見解。透過連接損益表、資產負債表和現金流量表，您可以透過自動現金流量預測建立全面的財務視圖。財務經理、會計師和顧問估計，他們 48% 的時間都花在準備財務報告和儀表板上。報告和儀表板會隨著每月資料的流動而動態更新。只需點擊幾下即可視覺化資料。
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI 是一種先進的解決方案，可快速尋找資料驅動的見解並追蹤業務、商店和產品問題。它是一套現成的人工智慧報告，專門與零售商合作開發，以滿足他們的獨特需求。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我...
Markaaz
markaaz.com
加入和監控您的小型企業客戶從未如此簡單。透過我們易於使用的API、DIY 無程式碼產品以及以小型企業參與選項為特色的自訂組合服務，我們可以快速、輕鬆地幫助您以非常快的速度為更多小型企業提供即時客戶驗證，以進行入職驗證和高效能業務監控。有競爭力的價格點。我們的專有商業資訊資料庫Markaaz Directory 包含超過3 億筆全球商業記錄（其中98% 是小型企業），由Markaaz Directory 提供支持，我們始終可用的數據結合了企業結構、企業健康狀況和聲譽數據，可以真正全面地了解您想要的每家公司24/7/365 進行驗證、監控或登機。加入我們：www.markaaz.com/enter...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
雲端 360° 聯絡中心生產力平台：語音分析、語音生物辨識、自動 IVR 映射器/監控、SLA/語音品質監控、IVR/聯絡中心負載/效能測試、語音機器人/對話式 IVR 測試等
Ardoq
ardoq.com
重新構想企業架構。 Ardoq 的數據驅動平台統一了您的企業觀點，繪製了引導變革、釋放收入成長、推動創新和加速轉型的清晰路徑。我們的軟體可協助組織規劃、執行和預測變革對其人員、專案、策略、流程、應用程式、基礎設施和能力的影響。借助 Ardoq，新資料可以建立動態概覽，為更好的決策提供見解。透過儀表板、互動式視覺化和圖表的幫助，使用者可以專注於理解技術和人員之間的相互依賴關係，並減少記錄時間。 Ardoq 是一家大膽、充滿愛心和積極進取的公司，其使命是幫助我們的客戶透過成功的變革來推動價值。更多資訊：www.ardoq.com。
Datadeck
datadeck.com
Datadeck 是一個資料視覺化平台，可讓您在一個平台上查看所有資料。從 Facebook Ads、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等資料來源建立精美的儀表板，以便在一處整合和分析您的資料。節省時間、提高文件共享安全性並讓您的整個團隊參與資料工作。 Datadeck 讓每個人都與漂亮的儀表板同步，讓您的公司更快樂、更有效率。使用 Datadeck 允許團隊協作進行資料分析、建立專業報告，並最終透過將所有資料來源集中在一處來節省時間。集中您的數據以建立強大的報告、儀表板並追蹤重要指標。安全性：Datadeck 確保您所有資料和檔案的安全性。您可以選擇誰可以存取什麼...
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中視覺化資料和分享富有洞察力的故事的最快方式。直覺的無程式碼使用者體驗 (UX) 甚至可以幫助臨時使用者在幾分鐘內建立儀表板和故事板，並將 50 多個圖表、圖表和表格整合在單一視覺效果中。 Analytics+ 旨在協助客戶從 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 遷移舊儀表板，或從 Think-cell 或 Mekko Graphics 遷移靜態 PowerPoint 儀表板，並將其整合到 Microsoft Power BI 中。
Slemma
slemma.com
Slemma 是一款簡單但功能強大的報告工具，專為企業設計。 Slemma 使用戶能夠在一個地方查看、分析和共享來自資料倉儲、資料儲存提供者和雲端服務解決方案的所有資料。
Easyflow
easyflow.io
你有數據——可能有很多。那不是問題。真正的問題數據基本上毫無價值，除非您將這些數據轉化為見解 - 並將見解轉化為行動，而無需痛苦！ Easyflow 將幫助您實現一切自動化和視覺化，從而幫助您成功完成這趟旅程！這是一個拖放式解決方案，無需任何開發技能。借助 Easyflow，您可以連接應用程式、分析資料並建立自動化和令人難忘的 KPI 儀表板，完全按照您想要的方式運作。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一種輕量級、全方位服務的儀表板業務，透過讓關鍵數據比以往更容易存取來幫助頂級組織更快地做出決策。免費的儀表板、連接器和視覺化 商業智慧至關重要，而且價格昂貴。但事實並非如此。我們建立了一個工具、主要平台連接器和一流的視覺化庫。我們的服務是我們唯一獲得報酬的事情，就是為我們的合作夥伴進行設定。我們的使命：軟成本和訂閱不應妨礙領導者做出良好的業務決策。
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一體化分析和報告軟體，旨在幫助市場研究人員快速找到並分享強大的數據故事。 1. 專案完成速度更快。 2. 處理通常外包的內部任務。 3. 簡化產生引人入勝、自動更新的報告和儀表板。 4.加強品質控制。借助 Displayr，您將擁有一個用於分析、視覺化、報告和儀表板的單一平台。無論是 MaxDiff、Conjoint、市場區隔、客戶回饋、品牌研究，或是自動更新、互動式儀表板以及尖端機器學習和文字編碼等進階功能，Displayr 都具備。
ChartBlocks
chartblocks.io
建立漂亮的自訂圖表。 ChartBlocks 將您的資料從電子表格轉換為可共享的圖形 - 無需編碼。