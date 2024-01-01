替代項 - OpenText
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智慧助手，可協助使用者在需要時在所有關聯的 Google 應用程式（包括 Gmail、Google 文件、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google 通訊錄等）中快速找到相關資訊。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混亂。不再需要持續不斷的 ping，不再需要瑣碎的會議，也不再需要尋找最新的文件。我們的工作中心連接了現代協作工具（維基、專案管理、團隊聊天等），並讓您可以協同使用它們。它以相同的方式連接人員和團隊，因此當他們不在同一個地方時也可以保持同步。這是新的工作方式。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，以推動他們的專案向前發展。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。