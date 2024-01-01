Openli 會自動執行審查和管理資料處理器的流程，並且我們為您建立 RoPA。幾分鐘後。 成立於丹麥哥本哈根，堅信隱私的重要性應該會讓法律團隊更容易管理。 我們的解決方案是隱私中心。 一個對所有資料處理器進行管理、推廣和審查並儲存所有相關供應商資訊的平台。透過書本，觸手可及。 在 Hub 中上傳您自己的資訊以便於存取。只需點擊幾下，即可與客戶、利害關係人和潛在客戶分享您的隱私權保護工作。讓您的團隊以更少的資源支援銷售。幫助更快達成交易。 我們的客戶表示，我們讓他們擺脫了大量單調的管理工作。該平台「提供了最有價值的軟體解決方案來擴展我們的合法運營」。 我們說隱私是重要的工作 - 但它不一定是您的工作。

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