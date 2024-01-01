WebCatalog

Openli

Openli

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： openli.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Openli」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Openli 會自動執行審查和管理資料處理器的流程，並且我們為您建立 RoPA。幾分鐘後。 成立於丹麥哥本哈根，堅信隱私的重要性應該會讓法律團隊更容易管理。 我們的解決方案是隱私中心。 一個對所有資料處理器進行管理、推廣和審查並儲存所有相關供應商資訊的平台。透過書本，觸手可及。 在 Hub 中上傳您自己的資訊以便於存取。只需點擊幾下，即可與客戶、利害關係人和潛在客戶分享您的隱私權保護工作。讓您的團隊以更少的資源支援銷售。幫助更快達成交易。 我們的客戶表示，我們讓他們擺脫了大量單調的管理工作。該平台「提供了最有價值的軟體解決方案來擴展我們的合法運營」。 我們說隱私是重要的工作 - 但它不一定是您的工作。

網站： openli.com

免責聲明：WebCatalog 與 Openli 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Didomi

Didomi

didomi.io

9teams

9teams

9teams.com

Targit

Targit

targit.com

Signagelive

Signagelive

signagelive.com

anonfriendly

anonfriendly

anonfriendly.com

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Swisscows

Swisscows

swisscows.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.